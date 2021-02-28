IU推薦SHINee歌曲之後，排名迅速躍升80位！

IU推薦SHINee歌曲之後，排名迅速躍升80位！

明星   2021年2月28日   星期日10:00   Sani   3

再次讓人感受到IU強大的影響力啊！

SHINee本月22日發行第七張正規專輯《Don't Call Me》，25日IU在自己的IG限時動態裡分享在聽新專輯收錄曲《Kind》的截圖，還加了一個「100分」的emo貼圖：

（圖：IG@dlwlrma)

當時這首歌的排名還在100名之外，IU分享之後排名迅速上升，在韓國最大音源網站Melon衝到45位，在另一音源網站Bugs上衝到26位，在入口網站NAVER的串流平臺VIBE上更是佔領第一：

（圖：Melon、Bugs、VIBE）

一般而言，如果不是某個歌手的粉絲的話，很多人只會聽一張專輯裡的主打歌，很少會把整張專輯都聽一遍，然而IU不僅聽了還特地PO出來誇獎和宣傳，真的很有心啊~

這已經不是第一次IU推薦歌曲之後爆紅，去年IU在限時動態裡推薦OH MY GIRL的《Dolphin》，之後這首歌也在各個音源榜裡大幅度上升：

（圖：IG@dlwlrma)

IU還在IG上公開推薦過Hyukoh樂團的專輯，並自稱是他們的粉絲。 當時Hyukoh還不太出名，被IU推薦之後顯然受到了更多關注，還和IU合唱了《愛情不太順利》，MV的獨特畫風也讓人印象深刻：

（圖：FAVE ENT.)

此外，SHINee新專輯同名主打《Don't Call Me》在46個國家和地區的iTunes專輯榜單上獲得第一，在韓國音源和專輯榜、日本LINE MUSIC專輯榜上都獲得第一，成績令人刮目相看！

（封圖：FB@iu.loen，IG@dlwlrma）

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留言/評論
  • SHINee是不用推薦也可以在上位的🌟
    1小時前
  • Kind是一首很棒的歌。感謝IU的推薦！排名真的上升超多的～影響力真的很大啊
    1小時前
  • 2小時前
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