躺著都赚！从朴轸永、GD、Zico到拥有最多歌曲版权的创作者，你一定听过他的歌！

这些音乐版权费富翁们，就算一整年什么都不做，也有上千万的版费入袋呢！

｜朴轸永

曾在2011～2013年都获得音乐著作权收入第一的JYP，不只创作本人的音乐外，更是为旗下的艺人打造过不少火热歌曲，包括Wonder Girls的《Tell me》、2PM的《Heartbeat》、TWICE的《Feel special》等等，光是版权就有13亿韩元之多。

｜G-Dragon

当然还有创作才子G-Dragon，除了BigBang的歌曲外，个人的专辑中，也大多都有参与作词作曲，例如《Heartbreaker》、《Crayon》以及其他许多发表的热门歌曲，更是2018年著作权大赏的获奖者～

｜Zico

另外年均版权收入也有破亿的创作者就是Zico，创作过的歌有收录在Block B专辑内的《NanrinA》、《HER》等，个人专辑的《Any song》、《Artist》等，也帮许多的歌手创作歌曲，光是在音乐著作权协会登记的歌就超过150首。

｜姜孝元

如果没听过他的名字，那你一定也听过他的歌，连续在2019到2021年都蝉联第一的姜孝元，就是Big Hit娱乐的首席音乐制作人，从BTS的《Boy With Luv》、《Life Goes On》、《On》等都是他一手包办的，从韩国红到海外的高人气歌曲，也让他获得多次的最佳制作人奖！



(图片来源：Big Hit娱乐)

(封图来源：IG@xxxibgdrgn、IG@woozico0914)

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