超期待這部！鄭雨盛擔任製作，孔劉＆裴斗娜＆李準主演Netflix科幻劇《寂靜之海》首波劇照公開！

Netflix《寂靜之海》由孔劉、裴斗娜、李準主演，改編自同名短篇電影，是科幻驚悚題材的電視劇。

以世界沙漠化的狀態下，水和糧食不足的未來地球為背景，講述為了回收神秘的樣本而前往月球的精英隊員的故事。今日（25日）也公開首波劇照。



裴斗娜飾演宇宙生物學家「宋智安」博士，為查明被遺棄在月球上研究基地所發生的事故，秘密加入了小組一同去追尋真相；孔劉飾演僅靠有限情報、身負重任的探測隊長「韓允才」，是一位把隊員們安全放在首位、不惜犧牲自我的人物；李準飾演國防部精英出身的總工程師「柳泰錫」大尉。



（圖：IG@netflixkr）

在Netflix舉行的「See What's Next Korea 2021」中，裴斗娜也說：「拍攝了5個月，演員們之間的關係也越來越好，常常互相幫助。 因爲這是在宇宙中發生的事情，所有的一切都是想象中形成的佈景、基地、月亮，大家都一邊感嘆一邊拍攝。」



（圖：Netflix）

而《寂靜之海》由電影原導演崔恆勇與電影《母親》的朴恩橋編劇合作，鄭雨盛擔任製作人，共有8集，預計今年上線。



（圖：Netflix）

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