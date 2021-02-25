超期待这部！郑雨盛担任制作，孔刘＆裴斗娜＆李准主演Netflix科幻剧《寂静之海》首波剧照公开！

Netflix《寂静之海》由孔刘、裴斗娜、李准主演，改编自同名短篇电影，是科幻惊悚题材的电视剧。

以世界沙漠化的状态下，水和粮食不足的未来地球为背景，讲述为了回收神秘的样本而前往月球的精英队员的故事。今日（25日）也公开首波剧照。



裴斗娜饰演宇宙生物学家「宋智安」博士，为查明被遗弃在月球上研究基地所发生的事故，秘密加入了小组一同去追寻真相；孔刘饰演仅靠有限情报、身负重任的探测队长「韩允才」，是一位把队员们安全放在首位、不惜牺牲自我的人物；李准饰演国防部精英出身的总工程师「柳泰锡」大尉。



（图：IG@netflixkr）

在Netflix举行的「See What's Next Korea 2021」中，裴斗娜也说：「拍摄了5个月，演员们之间的关系也越来越好，常常互相帮助。 因爲这是在宇宙中发生的事情，所有的一切都是想象中形成的布景、基地、月亮，大家都一边感叹一边拍摄。」



（图：Netflix）

而《寂静之海》由电影原导演崔恒勇与电影《母亲》的朴恩桥编剧合作，郑雨盛担任制作人，共有8集，预计今年上线。



（图：Netflix）

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