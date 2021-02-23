[有片]《家師傅一體》金素妍再現綜藝天使萌！咖啡被打翻連續道歉12次！李智雅差點激動爆雷劇情！

上週的綜藝節目《家師傅一體》請來了最近《The Penthouse 2》的最紅三人幫金素妍、柳真與李智雅共同演出，之前三人也曾作客《Running Man》，初次來到遊戲綜藝的她們，金素妍的誇張表情、柳真玩遊戲的拚勁，加上李智雅常常放空，讓大家更愛戲外的她們。

在《家師傅一體》中，大家看到金素妍天使般的笑容，實在難以聯想她在劇中的惡女千瑞珍形象，紛紛請她重現場面，柳真也說還把千瑞珍對她講話的語氣當成手機鈴聲，而金素妍也切換自如，一下千瑞珍語氣一下又溫柔到不行，表情反應超多，更重現彈琴名場面還帶有兇狠眼神，令大家直呼雞皮疙瘩掉滿地！



李智雅則對於第一季中，柳真竟然與周丹泰上演出軌戲碼，表示「光看到劇本就感受滿滿背叛感」，在大家聊得很開心之際，梁世炯突襲提問李智雅：「看到第二季的劇本有沒有很驚訝？」因為當時大家對於秀蓮是否在第二季中登場都還無法確認，而李智雅非常冷靜小心，後來卻說「要不要乾脆在此爽快地劇透爆雷好了？」讓大家笑翻。



此時車銀優到後端拿起了獎盃要遞給金素妍，卻不小心踢倒了放在她身後地上的一杯咖啡，只見金素妍趕緊站起來，一邊拿著紙巾往地上擦乾淨，大家都一起幫忙清理，柳真的不停幫忙確認金素妍長裙尾端是否沾到飲料，不過金素妍始終嘴裡念念有詞，連續說了12次的抱歉，還指導車銀優「從你拿獎盃那邊過來開始接」，根本是超級親切的天使。





照片：SBS《家師傅一體》youtube影片截圖

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