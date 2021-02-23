[有片]《家师傅一体》金素妍再现综艺天使萌！咖啡被打翻连续道歉12次！李智雅差点激动爆雷剧情！

上周的综艺节目《家师傅一体》请来了最近《The Penthouse 2》的最红三人帮金素妍、柳真与李智雅共同演出，之前三人也曾作客《Running Man》，初次来到游戏综艺的她们，金素妍的夸张表情、柳真玩游戏的拚劲，加上李智雅常常放空，让大家更爱戏外的她们。

在《家师傅一体》中，大家看到金素妍天使般的笑容，实在难以联想她在剧中的恶女千瑞珍形象，纷纷请她重现场面，柳真也说还把千瑞珍对她讲话的语气当成手机铃声，而金素妍也切换自如，一下千瑞珍语气一下又温柔到不行，表情反应超多，更重现弹琴名场面还带有凶狠眼神，令大家直呼鸡皮疙瘩掉满地！



李智雅则对於第一季中，柳真竟然与周丹泰上演出轨戏码，表示「光看到剧本就感受满满背叛感」，在大家聊得很开心之际，梁世炯突袭提问李智雅：「看到第二季的剧本有没有很惊讶？」因为当时大家对於秀莲是否在第二季中登场都还无法确认，而李智雅非常冷静小心，后来却说「要不要干脆在此爽快地剧透爆雷好了？」让大家笑翻。



此时车银优到后端拿起了奖杯要递给金素妍，却不小心踢倒了放在她身后地上的一杯咖啡，只见金素妍赶紧站起来，一边拿著纸巾往地上擦干净，大家都一起帮忙清理，柳真的不停帮忙确认金素妍长裙尾端是否沾到饮料，不过金素妍始终嘴里念念有词，连续说了12次的抱歉，还指导车银优「从你拿奖杯那边过来开始接」，根本是超级亲切的天使。





照片：SBS《家师傅一体》youtube影片截图

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻