《The Penthouse 2》新角色：恩星的個人學習計畫老師，兩人還會分享秘密！這讓人想起《Sky Castle》啊～

《The Penthouse 2》將在明日（19日）首播，相信大家都很期待吧？

這季由柳真、金素妍、嚴基俊、申恩慶、奉太奎、尹鐘焄、朴殷碩、尹周熙、河道權和「Little Hera Club」金永大、韓智賢、崔藝彬、金賢秀、陳智熙、李旼赫等原班人馬出演。（小編相信李智雅也有出演，只是太讓人好奇是什麼角色啦～）



（圖：黃Viu煲劇平台）

這季還有一個新角色，是由安妍紅飾演的「陳粉紅」，她是在恩星（崔藝彬 飾）家裡入住的個人學習計劃老師，監察恩星的生活，幫助她一直保持最佳狀態。隨著兩人的關係加深，恩星連不能對千瑞璡（金素妍 飾）說的秘密也跟她共享，她漸漸地開始越過應該遵守的界線。



（圖：SBS《The Penthouse 2》）

安妍紅表示：「作爲一次也沒有錯過《The Penthouse》第一季的死守本放的粉絲，能加入第二季感到非常榮幸，爲了成爲2021年最佳電視劇，將盡全力飾演角色。」而...這個角色讓人想起《Sky Castle》中的金珠英（金瑞亨 飾）老師！

千瑞璡從自己的父母那邊學到了情緒化的教養方式，這也讓恩星精神崩潰，所有的壓力對她心理健康造成了嚴重的傷害。而...恩星還目睹母親把外公推下去，第二季她換了新髮型，她是否會再繼續黑化呢？



（圖：SBS《The Penthouse 2》）

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