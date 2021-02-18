《The Penthouse 2》新角色：恩星的个人学习计画老师，两人还会分享秘密！这让人想起《Sky Castle》啊～

《The Penthouse 2》将在明日（19日）首播，相信大家都很期待吧？

这季由柳真、金素妍、严基俊、申恩庆、奉太奎、尹钟焄、朴殷硕、尹周熙、河道权和「Little Hera Club」金永大、韩智贤、崔艺彬、金贤秀、陈智熙、李旼赫等原班人马出演。（小编相信李智雅也有出演，只是太让人好奇是什么角色啦～）



（图：黄Viu煲剧平台）

这季还有一个新角色，是由安妍红饰演的「陈粉红」，她是在恩星（崔艺彬 饰）家里入住的个人学习计划老师，监察恩星的生活，帮助她一直保持最佳状态。随著两人的关系加深，恩星连不能对千瑞璡（金素妍 饰）说的秘密也跟她共享，她渐渐地开始越过应该遵守的界线。



（图：SBS《The Penthouse 2》）

安妍红表示：「作爲一次也没有错过《The Penthouse》第一季的死守本放的粉丝，能加入第二季感到非常荣幸，爲了成爲2021年最佳电视剧，将尽全力饰演角色。」而...这个角色让人想起《Sky Castle》中的金珠英（金瑞亨 饰）老师！

千瑞璡从自己的父母那边学到了情绪化的教养方式，这也让恩星精神崩溃，所有的压力对她心理健康造成了严重的伤害。而...恩星还目睹母亲把外公推下去，第二季她换了新发型，她是否会再继续黑化呢？



（图：SBS《The Penthouse 2》）

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