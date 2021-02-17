倒數2天首播！「沈秀蓮」李智雅繼劇本閱讀後，也不出席《The Penthouse 2》製作發佈會！ 大家都等不及啦！BLACKPINK Rosé 個人預告片觀看數破 4000 萬次

今日（17日），SBS通過報導資料表示：「《The Penthouse 2》製作發佈會將在18日以線上直播的形式進行。」

並公開出席的演員名單有：柳真、金素妍、嚴基俊、奉太奎、尹鐘焄、朴殷碩、尹周熙、河道權，第一季的主角李智雅並沒有包括在內。



（圖：SBS《The Penthouse》）

SBS也提到：「朱東民導演因為有剪輯工作等日程，所以沒有辦法參加。」卻沒有提到李智雅，加上劇本閱讀照、第二季主演列表都沒有她，讓不少觀眾更加好奇。



（圖：SBS《The Penthouse 2》、Naver《The Penthouse 2》截圖）

14日播出的《家師傅一體》中，柳真、李智雅、金素妍作為嘉賓出演。梁世炯問：「我很好奇沈秀蓮會變成怎麼樣？」李昇基：「沈秀蓮在第二季來不來呢？」申成祿：「是死了還是沒死？」大家一句又一句逼問下，李智雅：「啊...我差點就說出來了，我是很容易被騙的，要不要爽快地劇透出來呢？」但...就下集預告了，下集播出時《The Penthouse 2》也播出了啊 XD



（圖：SBS《家師傅一體》截圖）

而《The Penthouse 2》為第一季完結後約半年至一年半之間，講述無法滿足的扭曲的慾望在房價、教育展開，為了守護子女只能成為惡女的女人們的聯手和復仇的故事，將在19日首播！



（圖：黃Viu煲劇平台）

這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！

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