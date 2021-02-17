倒数2天首播！「沈秀莲」李智雅继剧本阅读后，也不出席《The Penthouse 2》制作发布会！ 大家都等不及啦！BLACKPINK Rosé 个人预告片观看数破 4000 万次

今日（17日），SBS通过报导资料表示：「《The Penthouse 2》制作发布会将在18日以线上直播的形式进行。」

并公开出席的演员名单有：柳真、金素妍、严基俊、奉太奎、尹钟焄、朴殷硕、尹周熙、河道权，第一季的主角李智雅并没有包括在内。



（图：SBS《The Penthouse》）

SBS也提到：「朱东民导演因为有剪辑工作等日程，所以没有办法参加。」却没有提到李智雅，加上剧本阅读照、第二季主演列表都没有她，让不少观众更加好奇。



（图：SBS《The Penthouse 2》、Naver《The Penthouse 2》截图）

14日播出的《家师傅一体》中，柳真、李智雅、金素妍作为嘉宾出演。梁世炯问：「我很好奇沈秀莲会变成怎么样？」李升基：「沈秀莲在第二季来不来呢？」申成禄：「是死了还是没死？」大家一句又一句逼问下，李智雅：「啊...我差点就说出来了，我是很容易被骗的，要不要爽快地剧透出来呢？」但...就下集预告了，下集播出时《The Penthouse 2》也播出了啊 XD



（图：SBS《家师傅一体》截图）

而《The Penthouse 2》为第一季完结后约半年至一年半之间，讲述无法满足的扭曲的欲望在房价、教育展开，为了守护子女只能成为恶女的女人们的联手和复仇的故事，将在19日首播！



（图：黄Viu煲剧平台）

这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻