《女神降臨》作者「貓咪」自曝是單親媽媽：孩子一轉眼已經是小學生！現任男友公開支持：我永遠站在你這一邊 大家都等不及啦！BLACKPINK Rosé 個人預告片觀看數破 4000 萬次

《女神降臨》女作家「貓咪」公開私事，又一次引爆全網關注。

網漫《女神降臨》從連載以來，擁有超過9.0分以上的高度評價，保持著超高的TOP3人氣！當網站首度公開作家「貓咪」本人的照片後，網友一看到她的容顏驚呼「這根本就是女主角任朱靜無誤」、「就是活生生的任朱靜真人版」。

隨著《女神降臨》真人化搬上小銀幕之後，大眾對「貓咪」的關注也越來越多。 最近她本人就通過IG公開私事，透露自己其實是一個單親媽媽。 雖然老粉絲們都知道貓咪曾有過一段婚姻，在2019年的7月離婚，目前與父母一起生活，但不知道她還有一個孩子。



貓咪公開了和兒子的背影照，小男孩只到媽媽腰部位置，穿著黑色外套和褲子，酷酷地站在媽媽身邊，雖然只看到背影，但站得筆挺，看上去很精神。 媽咪在IG中表示：「我有一個捧在手裡怕摔了，含在嘴裡怕融化了的孩子，他比我的生命還重要，是我想要守護再守護的存在。我在養育孩子的過程中學會了愛，也變得更懂事了，他是我生命的重要意義。 曾經的我痛苦多過歡樂，而現在他會哄我開心。 曾經和我形影不離的他一轉眼已經是小學生了，他是我生活的動力，也是我最珍惜的人，更是我一輩子要守護的存在，所以不管我有多累多痛，我都會重新打起精神......」



貓咪還在文中寫到：「很謝謝一直相信、愛著這樣有著諸多不足的我家的小朋友，曾經自私的我也變成了一個當孩子生病時想要替他生病，時刻為他擔驚受怕的媽媽，他的長相和性格和我一模一樣，雖然我也經常擔心，但他也是這世上我最強大的後盾......」



此外，平時常在社群網站分享生活點滴的貓咪，從去年10月開始常常跟一位男子出遊，還曬出一張和男方一起比心的照片，被認為是高調認愛，引起大批網友討論。 而男方的身份也因此公開，原來也是一位網路漫畫作家全宣旭（音譯），代表作有《青春白卷》、《囧途人生》，在10代年齡層中受到許多學生的喜愛。



無論是去年的高調認愛，還是今年公開自己是單親媽媽，貓咪一直都受到了廣大網友的支持，不少粉絲留言表示：「姐姐加油」、「姐姐一定會幸福」、「單親媽媽也很偉大」等。而貓咪的發文也得到了現任男友的支持，全宣旭留言表示：「你堂堂正正的樣子太帥了，我永遠站在你這一邊。」

「圖：IG@meow91_」

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