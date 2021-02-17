《女神降临》作者「猫咪」自曝是单亲妈妈：孩子一转眼已经是小学生！现任男友公开支持：我永远站在你这一边 大家都等不及啦！BLACKPINK Rosé 个人预告片观看数破 4000 万次

《女神降临》女作家「猫咪」公开私事，又一次引爆全网关注。

网漫《女神降临》从连载以来，拥有超过9.0分以上的高度评价，保持著超高的TOP3人气！当网站首度公开作家「猫咪」本人的照片后，网友一看到她的容颜惊呼「这根本就是女主角任朱静无误」、「就是活生生的任朱静真人版」。

随著《女神降临》真人化搬上小银幕之后，大众对「猫咪」的关注也越来越多。 最近她本人就通过IG公开私事，透露自己其实是一个单亲妈妈。 虽然老粉丝们都知道猫咪曾有过一段婚姻，在2019年的7月离婚，目前与父母一起生活，但不知道她还有一个孩子。



猫咪公开了和儿子的背影照，小男孩只到妈妈腰部位置，穿著黑色外套和裤子，酷酷地站在妈妈身边，虽然只看到背影，但站得笔挺，看上去很精神。 妈咪在IG中表示：「我有一个捧在手里怕摔了，含在嘴里怕融化了的孩子，他比我的生命还重要，是我想要守护再守护的存在。我在养育孩子的过程中学会了爱，也变得更懂事了，他是我生命的重要意义。 曾经的我痛苦多过欢乐，而现在他会哄我开心。 曾经和我形影不离的他一转眼已经是小学生了，他是我生活的动力，也是我最珍惜的人，更是我一辈子要守护的存在，所以不管我有多累多痛，我都会重新打起精神......」



猫咪还在文中写到：「很谢谢一直相信、爱著这样有著诸多不足的我家的小朋友，曾经自私的我也变成了一个当孩子生病时想要替他生病，时刻为他担惊受怕的妈妈，他的长相和性格和我一模一样，虽然我也经常担心，但他也是这世上我最强大的后盾......」



此外，平时常在社群网站分享生活点滴的猫咪，从去年10月开始常常跟一位男子出游，还晒出一张和男方一起比心的照片，被认为是高调认爱，引起大批网友讨论。 而男方的身份也因此公开，原来也是一位网路漫画作家全宣旭（音译），代表作有《青春白卷》、《囧途人生》，在10代年龄层中受到许多学生的喜爱。



无论是去年的高调认爱，还是今年公开自己是单亲妈妈，猫咪一直都受到了广大网友的支持，不少粉丝留言表示：「姐姐加油」、「姐姐一定会幸福」、「单亲妈妈也很伟大」等。而猫咪的发文也得到了现任男友的支持，全宣旭留言表示：「你堂堂正正的样子太帅了，我永远站在你这一边。」

「图：IG@meow91_」

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