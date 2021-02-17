IU爆紅和公司搬家的背後故事：原來是有「高人指點」！ 大家都等不及啦！BLACKPINK Rosé 個人預告片觀看數破 4000 萬次

近日一位韓國網紅分享了從前和IU一起當練習生時的故事，原來早有神婆預言IU會大紅，讓不少網友看了之後驚呼太神奇！

這位名叫Gina的網紅從前和IU一起住在公司宿舍裡，當時都是還沒出道的練習生，Gina凌晨練舞回來會聽到IU在對面房間裡練習彈吉他和弦：「IU的個性不像我一樣起伏很大，即使練得不順利也只是嘆口氣，然後繼續叮叮叮地彈奏。 」



（圖：IG@dlwlrma）

Gina說當時的公司代表是第一次涉足娛樂行業，公司里也全都是新人、沒有已經出名的歌手，所以很想知道未來會怎麼樣，於是去問神婆，神婆說：「公司裡的第一個歌手會成為國民歌手，但是紅起來的瞬間就要馬上搬家。 」



（圖：Youtube@Gina Everywhere）

所以當IU推出《好日子》爆紅之後，有一天跑完行程回到公司發現大家都在打包行李：「怎麼回事，我們今天搬家嗎？ 」「是的！」「什麼時候決定的？ 」「現在！」



（圖：Youtube@Gina Everywhere）

一個月之後，原公司後面的牛眠山發生山體滑坡，整個樓都被推倒，原本大家用來練習和錄音的地下室也灌滿了泥土，如果有人在的話後果難以想像。



（圖：Youtube@Gina Everywhere）

搜索一下可以看到相關新聞，來自2011年7月27日：「IU所屬社舊樓因為山體滑坡而遭遇危險」。 內文里也提到公司搬家的事：「幸好LOEN辦公室在一個月之前搬去了首爾三成洞，LOEN職員表示哪怕稍晚一點點搬家都會出大事了，十分后怕。 」



（圖：Naver）



（圖：貼吧）

IU在2008年出道，2010年12月發佈第三張迷你專輯《Real》，主打歌《好日子》成為2011年第一季最多人下載的歌曲。隨後IU為SBS《人氣歌謠》擔任主持、為電視劇《最佳愛情》演唱OST、赴東京參加《Tokyo Legend 2011》慈善演唱會、在AX-Korea舉辦首次歌迷見面會及迷你演唱會，行程越來越多，公司搬家也正是在這個時候。



（封圖：IG@dlwlrma）

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