IU爆红和公司搬家的背后故事：原来是有「高人指点」！ 大家都等不及啦！BLACKPINK Rosé 个人预告片观看数破 4000 万次

近日一位韩国网红分享了从前和IU一起当练习生时的故事，原来早有神婆预言IU会大红，让不少网友看了之后惊呼太神奇！

这位名叫Gina的网红从前和IU一起住在公司宿舍里，当时都是还没出道的练习生，Gina凌晨练舞回来会听到IU在对面房间里练习弹吉他和弦：「IU的个性不像我一样起伏很大，即使练得不顺利也只是叹口气，然后继续叮叮叮地弹奏。 」



（图：IG@dlwlrma）

Gina说当时的公司代表是第一次涉足娱乐行业，公司里也全都是新人、没有已经出名的歌手，所以很想知道未来会怎么样，於是去问神婆，神婆说：「公司里的第一个歌手会成为国民歌手，但是红起来的瞬间就要马上搬家。 」



（图：Youtube@Gina Everywhere）

所以当IU推出《好日子》爆红之后，有一天跑完行程回到公司发现大家都在打包行李：「怎么回事，我们今天搬家吗？ 」「是的！」「什么时候决定的？ 」「现在！」



（图：Youtube@Gina Everywhere）

一个月之后，原公司后面的牛眠山发生山体滑坡，整个楼都被推倒，原本大家用来练习和录音的地下室也灌满了泥土，如果有人在的话后果难以想像。



（图：Youtube@Gina Everywhere）

搜索一下可以看到相关新闻，来自2011年7月27日：「IU所属社旧楼因为山体滑坡而遭遇危险」。 内文里也提到公司搬家的事：「幸好LOEN办公室在一个月之前搬去了首尔三成洞，LOEN职员表示哪怕稍晚一点点搬家都会出大事了，十分后怕。 」



（图：Naver）



（图：贴吧）

IU在2008年出道，2010年12月发布第三张迷你专辑《Real》，主打歌《好日子》成为2011年第一季最多人下载的歌曲。随后IU为SBS《人气歌谣》担任主持、为电视剧《最佳爱情》演唱OST、赴东京参加《Tokyo Legend 2011》慈善演唱会、在AX-Korea举办首次歌迷见面会及迷你演唱会，行程越来越多，公司搬家也正是在这个时候。



（封图：IG@dlwlrma）

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