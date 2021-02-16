《哲仁王后》結局收視衝破17%！而網上對於結局解釋眾說紛紜、評價兩極

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各位覺得《哲仁王后》結局如何呢～

《哲仁王后》昨晚播出第20集大結局，高潮迭起宮中奪權情節讓收視再創新高，以AGB 17.371%高收視收官，維持tvN歷代收視第五電視劇，不過播畢後，世界各地的網友對於結局評價相當兩極。香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！

（以下嚴重劇透）結局，中殿與哲宗順利進宮，還換上正式服裝要破壞新王即位式，路途中殿還利用他當過兵的優勢和哲宗一同過關斬將，沒想到在大殿前遭金左根派遣的刀疤內侍以槍襲擊。



中殿在痛苦掙扎之際，體內的張奉煥靈魂回到了現代。張奉煥馬上找書籍《朝鮮王朝實錄》，見到目錄一條「第25代君王哲『祖』實錄」（按：VIU翻譯有誤），畫面隨即回到朝鮮時代。哲宗原來穿上了防彈衣而無大礙，還能站起來和金左根對決並奪回權力，但拿回身體主權的金昭容可沒那麼幸運，出現小產現象性命垂危。



金昭容與孩子最後平安無事，哲宗也順利清掃腐敗的官員，打下大韓民國民主主義基礎，創造新的朝鮮盛世。因為功績比原歷史更高，才會被後代從原歷史的哲宗（철종）改尊為哲祖（순조）。《朝鮮王朝實錄》翻到哲祖畫像那一頁，張奉煥想起他當時畫畫為了討他開心而擠眉弄眼的回憶，感動得又哭又笑的。



原來，張奉煥不僅幫助哲宗改變了歷史，同時也扭轉了自己的人生，不是逃避警方辦案才墜樓，而是因舉報韓室長的腐敗遭韓室長追殺才墜樓，韓室長及其跟班也早被逮捕歸案。朝鮮時代真正的中殿金昭容，也與「哲祖」過上幸福美滿的生活。



張奉煥沒有繼續當中殿和哲宗在一起，而是回到原本的人生，此結局帶來兩極評價。認為是Happy Ending的一派網友，分析金昭容始終沒離開過，因為金昭容記得這段時間所有記憶，她與張奉煥這段時間都是並存的，張奉煥會哲宗進一步接觸都是受金昭容情緒影響，另外在番外篇《哲仁王后：竹林》也補充說明哲宗早在撿擇中殿期間就對金昭容一見鍾情，後來只是礙於她的出身而疏離。

相反的，認為是Bad Ending的網友們則認為哲宗是被張奉煥改變的中殿而吸引沒錯，甚至覺得金昭容「根本是撿現成的」、「收割張奉煥的成績」，還從哲宗望著《中殿辭典》悵然若失的樣子猜測哲宗終究會發覺中殿又變了。網友傷感留言：「中殿辭典不會再更新了」、「沒有人能繼續說未來故事給哲宗聽了」、「原來那突如其來的吻，是因為張奉煥預感要道別了」。

也有網友依照番外篇張奉煥對哲宗所說的：「也許我們以後還會以不同樣貌見面」，相信張奉煥會和來世的哲宗再見，也有網友腦補張奉煥會和身為江南大地主的洪燕後代相遇。

▼最後回顧最後的吻戲吧！



（圖：《哲仁王后》@VIU 截圖）

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