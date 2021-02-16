《哲仁王后》結局收視衝破17%！而網上對於結局解釋眾說紛紜、評價兩極

《哲仁王后》結局收視衝破17%！而網上對於結局解釋眾說紛紜、評價兩極

韓劇   2021年2月16日   星期二09:00   草莓   29

各位覺得《哲仁王后》結局如何呢～

《哲仁王后》昨晚播出第20集大結局，高潮迭起宮中奪權情節讓收視再創新高，以AGB 17.371%高收視收官，維持tvN歷代收視第五電視劇，不過播畢後，世界各地的網友對於結局評價相當兩極。香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！

（以下嚴重劇透）結局，中殿與哲宗順利進宮，還換上正式服裝要破壞新王即位式，路途中殿還利用他當過兵的優勢和哲宗一同過關斬將，沒想到在大殿前遭金左根派遣的刀疤內侍以槍襲擊。

中殿在痛苦掙扎之際，體內的張奉煥靈魂回到了現代。張奉煥馬上找書籍《朝鮮王朝實錄》，見到目錄一條「第25代君王哲『祖』實錄」（按：VIU翻譯有誤），畫面隨即回到朝鮮時代。哲宗原來穿上了防彈衣而無大礙，還能站起來和金左根對決並奪回權力，但拿回身體主權的金昭容可沒那麼幸運，出現小產現象性命垂危。

金昭容與孩子最後平安無事，哲宗也順利清掃腐敗的官員，打下大韓民國民主主義基礎，創造新的朝鮮盛世。因為功績比原歷史更高，才會被後代從原歷史的哲宗（철종）改尊為哲祖（순조）。《朝鮮王朝實錄》翻到哲祖畫像那一頁，張奉煥想起他當時畫畫為了討他開心而擠眉弄眼的回憶，感動得又哭又笑的。

原來，張奉煥不僅幫助哲宗改變了歷史，同時也扭轉了自己的人生，不是逃避警方辦案才墜樓，而是因舉報韓室長的腐敗遭韓室長追殺才墜樓，韓室長及其跟班也早被逮捕歸案。朝鮮時代真正的中殿金昭容，也與「哲祖」過上幸福美滿的生活。

張奉煥沒有繼續當中殿和哲宗在一起，而是回到原本的人生，此結局帶來兩極評價。認為是Happy Ending的一派網友，分析金昭容始終沒離開過，因為金昭容記得這段時間所有記憶，她與張奉煥這段時間都是並存的，張奉煥會哲宗進一步接觸都是受金昭容情緒影響，另外在番外篇《哲仁王后：竹林》也補充說明哲宗早在撿擇中殿期間就對金昭容一見鍾情，後來只是礙於她的出身而疏離。

相反的，認為是Bad Ending的網友們則認為哲宗是被張奉煥改變的中殿而吸引沒錯，甚至覺得金昭容「根本是撿現成的」、「收割張奉煥的成績」，還從哲宗望著《中殿辭典》悵然若失的樣子猜測哲宗終究會發覺中殿又變了。網友傷感留言：「中殿辭典不會再更新了」、「沒有人能繼續說未來故事給哲宗聽了」、「原來那突如其來的吻，是因為張奉煥預感要道別了」。

也有網友依照番外篇張奉煥對哲宗所說的：「也許我們以後還會以不同樣貌見面」，相信張奉煥會和來世的哲宗再見，也有網友腦補張奉煥會和身為江南大地主的洪燕後代相遇。

▼最後回顧最後的吻戲吧！

（圖：《哲仁王后》@VIU 截圖）

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留言/評論
  • 戲劇裡的HE，但我卻失去了笑容……
    1小時前
  • 覺得一開始的標題就預告了不能缺少的自己的人生呀只是穿回去的比較突然就是了有遺憾感呀
    3小時前
  • 編劇也許早在第一集的標題：張奉煥的夢遊仙境。 先預告了這是場南柯一夢……
    1小時前
  • 編劇並沒有在金昭容身上寫的很明確，以致於我們看了19集的張昭容，然後在最後一集才莫名地讓金昭容突然出現……既然如此，早該在尸厥時就該讓金昭容出現，才不會淪落到最後像金昭容撿便宜的冏樣！然後哲宗抱著金昭容說，為什麼中殿最近都跟我說敬語？是想給我驚喜嗎？！ …看了真是無比的心酸啊！………
    1小時前
  • 雖然感到有些惆悵，但對這樣的結局很滿意，每個人都有所成長，也各得其所，曾經有過的情感羈絆都深刻被彼此記得，不枉相遇這一回~❤
    2小時前
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