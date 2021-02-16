《哲仁王后》结局收视冲破17%！而网上对於结局解释众说纷纭、评价两极

《哲仁王后》结局收视冲破17%！而网上对於结局解释众说纷纭、评价两极

韩剧   2021年2月16日   星期二09:00   草莓   29

各位觉得《哲仁王后》结局如何呢～

《哲仁王后》昨晚播出第20集大结局，高潮迭起宫中夺权情节让收视再创新高，以AGB 17.371%高收视收官，维持tvN历代收视第五电视剧，不过播毕后，世界各地的网友对於结局评价相当两极。香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！

（以下严重剧透）结局，中殿与哲宗顺利进宫，还换上正式服装要破坏新王即位式，路途中殿还利用他当过兵的优势和哲宗一同过关斩将，没想到在大殿前遭金左根派遣的刀疤内侍以枪袭击。

中殿在痛苦挣扎之际，体内的张奉焕灵魂回到了现代。张奉焕马上找书籍《朝鲜王朝实录》，见到目录一条「第25代君王哲『祖』实录」（按：VIU翻译有误），画面随即回到朝鲜时代。哲宗原来穿上了防弹衣而无大碍，还能站起来和金左根对决并夺回权力，但拿回身体主权的金昭容可没那么幸运，出现小产现象性命垂危。

金昭容与孩子最后平安无事，哲宗也顺利清扫腐败的官员，打下大韩民国民主主义基础，创造新的朝鲜盛世。因为功绩比原历史更高，才会被后代从原历史的哲宗（철종）改尊为哲祖（순조）。《朝鲜王朝实录》翻到哲祖画像那一页，张奉焕想起他当时画画为了讨他开心而挤眉弄眼的回忆，感动得又哭又笑的。

原来，张奉焕不仅帮助哲宗改变了历史，同时也扭转了自己的人生，不是逃避警方办案才坠楼，而是因举报韩室长的腐败遭韩室长追杀才坠楼，韩室长及其跟班也早被逮捕归案。朝鲜时代真正的中殿金昭容，也与「哲祖」过上幸福美满的生活。

张奉焕没有继续当中殿和哲宗在一起，而是回到原本的人生，此结局带来两极评价。认为是Happy Ending的一派网友，分析金昭容始终没离开过，因为金昭容记得这段时间所有记忆，她与张奉焕这段时间都是并存的，张奉焕会哲宗进一步接触都是受金昭容情绪影响，另外在番外篇《哲仁王后：竹林》也补充说明哲宗早在捡择中殿期间就对金昭容一见钟情，后来只是碍於她的出身而疏离。

相反的，认为是Bad Ending的网友们则认为哲宗是被张奉焕改变的中殿而吸引没错，甚至觉得金昭容「根本是捡现成的」、「收割张奉焕的成绩」，还从哲宗望著《中殿辞典》怅然若失的样子猜测哲宗终究会发觉中殿又变了。网友伤感留言：「中殿辞典不会再更新了」、「没有人能继续说未来故事给哲宗听了」、「原来那突如其来的吻，是因为张奉焕预感要道别了」。

也有网友依照番外篇张奉焕对哲宗所说的：「也许我们以后还会以不同样貌见面」，相信张奉焕会和来世的哲宗再见，也有网友脑补张奉焕会和身为江南大地主的洪燕后代相遇。

▼最后回顾最后的吻戏吧！

（图：《哲仁王后》@VIU 截图）

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留言/评论
  • 戲劇裡的HE，但我卻失去了笑容……
    1小时前
  • 覺得一開始的標題就預告了不能缺少的自己的人生呀只是穿回去的比較突然就是了有遺憾感呀
    2小时前
  • 編劇也許早在第一集的標題：張奉煥的夢遊仙境。 先預告了這是場南柯一夢……
    1小时前
  • 編劇並沒有在金昭容身上寫的很明確，以致於我們看了19集的張昭容，然後在最後一集才莫名地讓金昭容突然出現……既然如此，早該在尸厥時就該讓金昭容出現，才不會淪落到最後像金昭容撿便宜的冏樣！然後哲宗抱著金昭容說，為什麼中殿最近都跟我說敬語？是想給我驚喜嗎？！ …看了真是無比的心酸啊！………
    1小时前
  • 雖然感到有些惆悵，但對這樣的結局很滿意，每個人都有所成長，也各得其所，曾經有過的情感羈絆都深刻被彼此記得，不枉相遇這一回~❤
    2小时前
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