《哲仁王后》结局收视冲破17%！而网上对於结局解释众说纷纭、评价两极

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各位觉得《哲仁王后》结局如何呢～

《哲仁王后》昨晚播出第20集大结局，高潮迭起宫中夺权情节让收视再创新高，以AGB 17.371%高收视收官，维持tvN历代收视第五电视剧，不过播毕后，世界各地的网友对於结局评价相当两极。香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！

（以下严重剧透）结局，中殿与哲宗顺利进宫，还换上正式服装要破坏新王即位式，路途中殿还利用他当过兵的优势和哲宗一同过关斩将，没想到在大殿前遭金左根派遣的刀疤内侍以枪袭击。



中殿在痛苦挣扎之际，体内的张奉焕灵魂回到了现代。张奉焕马上找书籍《朝鲜王朝实录》，见到目录一条「第25代君王哲『祖』实录」（按：VIU翻译有误），画面随即回到朝鲜时代。哲宗原来穿上了防弹衣而无大碍，还能站起来和金左根对决并夺回权力，但拿回身体主权的金昭容可没那么幸运，出现小产现象性命垂危。



金昭容与孩子最后平安无事，哲宗也顺利清扫腐败的官员，打下大韩民国民主主义基础，创造新的朝鲜盛世。因为功绩比原历史更高，才会被后代从原历史的哲宗（철종）改尊为哲祖（순조）。《朝鲜王朝实录》翻到哲祖画像那一页，张奉焕想起他当时画画为了讨他开心而挤眉弄眼的回忆，感动得又哭又笑的。



原来，张奉焕不仅帮助哲宗改变了历史，同时也扭转了自己的人生，不是逃避警方办案才坠楼，而是因举报韩室长的腐败遭韩室长追杀才坠楼，韩室长及其跟班也早被逮捕归案。朝鲜时代真正的中殿金昭容，也与「哲祖」过上幸福美满的生活。



张奉焕没有继续当中殿和哲宗在一起，而是回到原本的人生，此结局带来两极评价。认为是Happy Ending的一派网友，分析金昭容始终没离开过，因为金昭容记得这段时间所有记忆，她与张奉焕这段时间都是并存的，张奉焕会哲宗进一步接触都是受金昭容情绪影响，另外在番外篇《哲仁王后：竹林》也补充说明哲宗早在捡择中殿期间就对金昭容一见钟情，后来只是碍於她的出身而疏离。

相反的，认为是Bad Ending的网友们则认为哲宗是被张奉焕改变的中殿而吸引没错，甚至觉得金昭容「根本是捡现成的」、「收割张奉焕的成绩」，还从哲宗望著《中殿辞典》怅然若失的样子猜测哲宗终究会发觉中殿又变了。网友伤感留言：「中殿辞典不会再更新了」、「没有人能继续说未来故事给哲宗听了」、「原来那突如其来的吻，是因为张奉焕预感要道别了」。

也有网友依照番外篇张奉焕对哲宗所说的：「也许我们以后还会以不同样貌见面」，相信张奉焕会和来世的哲宗再见，也有网友脑补张奉焕会和身为江南大地主的洪燕后代相遇。

▼最后回顾最后的吻戏吧！



（图：《哲仁王后》@VIU 截图）

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