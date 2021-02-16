【有片】《The Penthouse》第二季最新預告片公開：又有人衣裙沾血滾下樓梯

SBS電視劇《The Penthouse》本月14日公開了第二季的第二版預告片，朱碩景、河恩星、裴露娜都穿著看起來差不多的白色長裙上臺演出，而片尾滾落樓梯的那個人很可能是其中之一！
新公開的預告片里，千瑞琎（金素妍 飾）說：「唱歌對我而言就是生命。 」吳贇熙的聲音也顫抖著說：「對我而言也曾經是生命，不要小看我。 」字幕打出：「戰爭沒有結束！」
緊接著是朱丹泰（嚴基俊 飾）和千瑞琎舉辦婚禮的現場，同時閃現沈秀蓮和閔雪雅的遺照，羅根李（朴殷碩 飾）咬牙切齒地說：「全都會死在我手裡。 」
朱丹泰邪惡的語調說：「竟敢招惹我朱丹泰。 」河尹哲（尹鍾焄 飾）眼神憤怒：「我要抓住那個犯人，不管他是誰！」
同時，小孩們的關係也出現變動。 河恩星（崔藝彬 飾）說：「碩勳是我的男朋友。 」畫面中朱碩勛正要對誰吻下去，裴露娜問：「沒想過我嗎？ 」蝴蝶紋身女本尊終於出現，朱碩景語調甜蜜：「一會兒見哦，後媽。 」
朱碩景、河恩星、裴露娜一同參加清雅藝術祭，在千瑞琎宣佈大賞得主前，一個穿著白色長裙的身影從樓梯上滾下來，最後一動不動地倒在地上，白裙沾滿血污。
製作組表示：「第一季的戰爭由惡的一方獲勝，這一結局給各個人物帶去了什麼樣的變化，將成為第二季的看點。 第二季里，血之演奏還將繼續。 」
（圖：Youtube@SBS NOW / SBS 공식 채널）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究