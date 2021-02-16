【有片】《The Penthouse》第二季最新预告片公开：又有人衣裙沾血滚下楼梯

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SBS电视剧《The Penthouse》本月14日公开了第二季的第二版预告片，朱硕景、河恩星、裴露娜都穿著看起来差不多的白色长裙上台演出，而片尾滚落楼梯的那个人很可能是其中之一！

新公开的预告片里，千瑞琎（金素妍 饰）说：「唱歌对我而言就是生命。 」吴贇熙的声音也颤抖著说：「对我而言也曾经是生命，不要小看我。 」字幕打出：「战争没有结束！」



紧接著是朱丹泰（严基俊 饰）和千瑞琎举办婚礼的现场，同时闪现沈秀莲和闵雪雅的遗照，罗根李（朴殷硕 饰）咬牙切齿地说：「全都会死在我手里。 」



朱丹泰邪恶的语调说：「竟敢招惹我朱丹泰。 」河尹哲（尹钟焄 饰）眼神愤怒：「我要抓住那个犯人，不管他是谁！」



同时，小孩们的关系也出现变动。 河恩星（崔艺彬 饰）说：「硕勋是我的男朋友。 」画面中朱硕勋正要对谁吻下去，裴露娜问：「没想过我吗？ 」蝴蝶纹身女本尊终於出现，朱硕景语调甜蜜：「一会儿见哦，后妈。 」



朱硕景、河恩星、裴露娜一同参加清雅艺术祭，在千瑞琎宣布大赏得主前，一个穿著白色长裙的身影从楼梯上滚下来，最后一动不动地倒在地上，白裙沾满血污。



制作组表示：「第一季的战争由恶的一方获胜，这一结局给各个人物带去了什么样的变化，将成为第二季的看点。 第二季里，血之演奏还将继续。 」



（图：Youtube@SBS NOW / SBS 공식 채널）

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