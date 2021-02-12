《照片整理服務》丁一宇手機存7萬多張照片不捨得刪除：因患短暫失憶，希望用照片記錄美好回憶 金明洙機智化解危機！《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》以14%收視率完美收官 恭喜 ITZY 出道滿兩週年！向 MIDZY 感性致謝「想讓你們和我們一樣幸福」 李昇基最新犯罪懸疑劇《Mouse》人物海報公開！與李熙俊、朴柱炫與景收真緊追殺人魔 聽見另一種〈tellusboutyourself〉 白藝潾下週發行混音版正規二輯！ 在春節期間重溫智旻的經典跨年表演！〈Perfect Man〉直拍影片破億啦 WEi 迷你二輯首波概念照到齊！六人挑戰搶眼新造型 【女團品牌評價】BLACKPINK 線上演唱會掀話題 再度拿下冠軍！ 【有片】又一位收養流浪動物的愛心天使！MAMAMOO Solar介紹新家庭成員「容ki」 aespa成為kpop藝人中首位Givenchy品牌大使

韓國男星丁一宇公開手機相冊，並坦露背後的故事。

日前丁一宇做客了MBC《照片整理服務》的節目，希望節目組幫他整理手機裡的7萬多張照片。 丁一宇表示：「希望結婚有了孩子，過了30年也能告訴孩子爸爸年輕的時候經歷過這些事情。」

手機裡存著70987張照片的丁一宇幾乎不刪照片，因為曾經的一場車禍讓他得了短暫失憶，擔心會記不住事情，全靠拍照來幫助自己回憶。丁一宇還解釋了部份失憶的癥狀，稱：「比如說知道這個人是我的朋友，但想不起來在哪裡見過。」



丁一宇的身體狀況著實讓人擔憂，不僅有短暫失憶，他在拍攝《黃金彩虹》時因為頭疼去就醫，被查出患有腦動脈瘤，這是如同定時炸彈一般的病，因為不知道何時腫瘤破裂導致腦部大出血。因為這場病，丁一宇還患上了憂鬱症，一整個月不出家門、不見任何人。最後還是因為很想去看看從小一直嚮往的聖地牙哥朝聖之路才走出了家門。「因為職業的原因，當時內心充滿不安，去了朝聖之路之後醒悟過來要活在當下，走下去才能活得更健康，就這樣反復著。」



丁一宇的身體狀況其實可以免除兵役，但他依舊履行了國防義務，完全沒有怨言，為此丁一宇還被網友們公開表揚了！

「圖：MBC《照片整理服務》截圖」

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