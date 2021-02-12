《照片整理服务》丁一宇手机存7万多张照片不舍得删除：因患短暂失忆，希望用照片记录美好回忆

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韩国男星丁一宇公开手机相册，并坦露背后的故事。

日前丁一宇做客了MBC《照片整理服务》的节目，希望节目组帮他整理手机里的7万多张照片。 丁一宇表示：「希望结婚有了孩子，过了30年也能告诉孩子爸爸年轻的时候经历过这些事情。」

手机里存著70987张照片的丁一宇几乎不删照片，因为曾经的一场车祸让他得了短暂失忆，担心会记不住事情，全靠拍照来帮助自己回忆。丁一宇还解释了部份失忆的症状，称：「比如说知道这个人是我的朋友，但想不起来在哪里见过。」



丁一宇的身体状况著实让人担忧，不仅有短暂失忆，他在拍摄《黄金彩虹》时因为头疼去就医，被查出患有脑动脉瘤，这是如同定时炸弹一般的病，因为不知道何时肿瘤破裂导致脑部大出血。因为这场病，丁一宇还患上了忧郁症，一整个月不出家门、不见任何人。最后还是因为很想去看看从小一直向往的圣地牙哥朝圣之路才走出了家门。「因为职业的原因，当时内心充满不安，去了朝圣之路之后醒悟过来要活在当下，走下去才能活得更健康，就这样反复著。」



丁一宇的身体状况其实可以免除兵役，但他依旧履行了国防义务，完全没有怨言，为此丁一宇还被网友们公开表扬了！

「图：MBC《照片整理服务》截图」

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