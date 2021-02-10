Super Junior金希澈感谢队友崔始源：谢谢你在我入院时每天为我祈祷

「宇宙大明星」金希澈向Super Junior的队友崔始源表达了谢意。

日前，金希澈通过自己的IG分享了新照，是他和崔始源以及经常出演电视节目、在韩国非常出名的按摩师金武烈。 金希澈写道：「帮我治疗因为车祸而毁掉的身体和骨头的金武烈大哥，在我车祸入院时每天都来看我并祈祷我能够重新站起来的始源，♥感恩的人们♥」。



2006年金希澈遭遇了一场非常严重的交通事故，他全身12处负伤，多处骨折。 当时为保持清醒，金希澈紧紧咬住舌头，致使舌神经撕裂。 医生还在金希澈的膝盖之间插入十几厘米的钢钉，而他的舌神经受损严重。 2015年时，金希澈又被医生建议「最好别跳舞」，可见伤处未能恢复到最好的状态。 2017年11月SJ回归之际，金希澈更是发长文透露旧伤未愈，无法和成员们一起站在舞台上，自己对不起队友和粉丝，觉得十分愧疚。



▲tvN《人生酒家》截图

看到金希澈发文感谢身边好友，粉丝们也因他们的情谊而感动，大家留言称：「欧巴身边都是好人」、「希望大家一直都平安健康」、「三人都很帅」等。

「图：IG@kimheenim」

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