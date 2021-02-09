《暗行御史》本週結局！金明洙、李泰奐能否攜手改變世界，兩對CP是否終成眷屬就看今晚

《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》今晚就要結局了，好不捨啊ㅠㅠ

古裝喜劇《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》昨日播出第15集（共16集），御史團欲逮捕全州新觀察史卞鶴洙並救出遭非法買賣的奴婢，過程困難重重。

成以謙（金明洙 飾）擔心弟弟成以範（李泰奐 飾）刺殺卞鶴洙不成反遭先一步定罪，回歸暗行御史一職並阻止了刺殺行動，不過被弟弟威脅：若無法按照王法改變世界，他將號召人民起義。

由於姜順愛（趙秀敏 飾）被抓到奴婢場買賣，成以謙更加快速要逮捕卞赫洙的行動，沒想到頻頻卡關，與朴春三（李伊庚 飾）主僕兩人手無寸鐵被包圍。同一時間，成以範已號召有義之士一同前往監營，要救心愛的姜順愛，更要推翻讓人民困苦的體制。



16集大結局預告分成兩條時間軸：夜晚，成以範一行人攻入監營，殊不知卞鶴洙早就安排兵力埋伏，白天，成以謙過關斬將直逼卞鶴洙，身後站著的人不只有李瑛信（權娜拉 飾）與崔武監，還有廣大的百姓，他霸氣向卞鶴洙手下喊話：「不是為腐敗的官員，而是要為百姓做事的人，扔下武器，站到我們這邊來！」

▼第16集大結局今晚9點30分於KBS 2TV播出，預告：



成以謙、成以範都有改變世界的抱負，本以為堅持走不同道路的兩人終究會站到對立面傷害彼此，但看來兩人最後都做了些讓步，站在同一側對抗共同敵人。



若成功斬除惡勢力，成以謙與李瑛信、成以範與姜順愛，這兩對CP是否能終成眷屬也是觀眾關注焦點。



（圖源：《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》@愛奇藝 截圖）

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