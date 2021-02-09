《暗行御史》本周结局！金明洙、李泰奂能否携手改变世界，两对CP是否终成眷属就看今晚

《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》今晚就要结局了，好不舍啊ㅠㅠ

古装喜剧《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》昨日播出第15集（共16集），御史团欲逮捕全州新观察史卞鹤洙并救出遭非法买卖的奴婢，过程困难重重。

成以谦（金明洙 饰）担心弟弟成以范（李泰奂 饰）刺杀卞鹤洙不成反遭先一步定罪，回归暗行御史一职并阻止了刺杀行动，不过被弟弟威胁：若无法按照王法改变世界，他将号召人民起义。

由於姜顺爱（赵秀敏 饰）被抓到奴婢场买卖，成以谦更加快速要逮捕卞赫洙的行动，没想到频频卡关，与朴春三（李伊庚 饰）主仆两人手无寸铁被包围。同一时间，成以范已号召有义之士一同前往监营，要救心爱的姜顺爱，更要推翻让人民困苦的体制。



16集大结局预告分成两条时间轴：夜晚，成以范一行人攻入监营，殊不知卞鹤洙早就安排兵力埋伏，白天，成以谦过关斩将直逼卞鹤洙，身后站著的人不只有李瑛信（权娜拉 饰）与崔武监，还有广大的百姓，他霸气向卞鹤洙手下喊话：「不是为腐败的官员，而是要为百姓做事的人，扔下武器，站到我们这边来！」

▼第16集大结局今晚9点30分於KBS 2TV播出，预告：



成以谦、成以范都有改变世界的抱负，本以为坚持走不同道路的两人终究会站到对立面伤害彼此，但看来两人最后都做了些让步，站在同一侧对抗共同敌人。



若成功斩除恶势力，成以谦与李瑛信、成以范与姜顺爱，这两对CP是否能终成眷属也是观众关注焦点。



（图源：《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》@爱奇艺 截图）

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