炫彬砸48億購入豪華頂樓公寓！粉絲們又坐不住了：快點結婚吧XD

2021年韓娛圈第一對官方CP炫彬和孫藝真承認戀情之後，所有人的目光都集中在了他倆的身上。 而最近又爆出炫彬購入了豪宅，大家紛紛猜測難道是兩人好事將近了？



▲tvN《愛的迫降》

炫彬的豪宅坐落於韓國非常著名的拱形村社區，距離首爾市區交通十分便利，氣候環境宜人。 在多位作家、藝術家和娛樂明星入住後，Walker Hill Pood Ville的房價水漲船高，普通民眾可望不可及。 炫彬買下的新家面積有73坪，交易價格為韓幣48億（韓幣），同樓的鄰居有女星吳漣序。 整棟樓有一共有5層，地下一層，地上4層，共7戶，炫彬買下的則是一層一戶的棟樓豪華公寓（penthouse）。 其實已經有不少拱形村的居民聽說炫彬要入住的消息，還有人透露他早在去年12月就已經搬了進來。



雖然是炫彬和孫藝真的戀情先爆出，購入新家的消息後傳出，但兩人認愛時已經交往了數月，買房又是在去年6月，因為這樣就讓人 猜想豪宅被拿來當做婚房的可能性極高，但炫彬的身邊人否認此說法，公開澄清「這是他們的私事，報導並非事實」。



這對從《愛的迫降》走出來的現實情侶的愛情收穫了廣大觀眾和粉絲的祝福，直呼「我站的CP是真的~」，加上兩位已到適婚年紀，難免被心急的粉絲們催婚。

「圖：《愛的迫降》，IG@luxehouse2020、@270milestudio」

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