炫彬砸48亿购入豪华顶楼公寓！粉丝们又坐不住了：快点结婚吧XD

2021年韩娱圈第一对官方CP炫彬和孙艺真承认恋情之后，所有人的目光都集中在了他俩的身上。 而最近又爆出炫彬购入了豪宅，大家纷纷猜测难道是两人好事将近了？



▲tvN《爱的迫降》

炫彬的豪宅坐落於韩国非常著名的拱形村社区，距离首尔市区交通十分便利，气候环境宜人。 在多位作家、艺术家和娱乐明星入住后，Walker Hill Pood Ville的房价水涨船高，普通民众可望不可及。 炫彬买下的新家面积有73坪，交易价格为韩币48亿（韩币），同楼的邻居有女星吴涟序。 整栋楼有一共有5层，地下一层，地上4层，共7户，炫彬买下的则是一层一户的栋楼豪华公寓（penthouse）。 其实已经有不少拱形村的居民听说炫彬要入住的消息，还有人透露他早在去年12月就已经搬了进来。



虽然是炫彬和孙艺真的恋情先爆出，购入新家的消息后传出，但两人认爱时已经交往了数月，买房又是在去年6月，因为这样就让人 猜想豪宅被拿来当做婚房的可能性极高，但炫彬的身边人否认此说法，公开澄清「这是他们的私事，报导并非事实」。



这对从《爱的迫降》走出来的现实情侣的爱情收获了广大观众和粉丝的祝福，直呼「我站的CP是真的~」，加上两位已到适婚年纪，难免被心急的粉丝们催婚。

「图：《爱的迫降》，IG@luxehouse2020、@270milestudio」

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