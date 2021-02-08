2021年又是漫改劇的天下！超級期待又跩又美的《再婚皇后》啊，跪求秀愛主演

這幾年不少火爆的韓劇都改編自漫畫，也讓很多製片商盯上了人氣網漫這塊大肥肉。 據說2021年有多部高分人氣網漫已經確定真人化了，劇迷們準備好了嗎？

《再婚皇后》

蟬聯 NAVER 網路小說60周冠軍的傳奇漫畫《再婚皇后》終於要真人化了，原作不僅因為故事和畫風而被讀者所喜愛，更因為演員秀愛的介紹而知名度飆高，秀愛曾為漫畫拍攝過宣傳廣告，溫柔堅定又強大的氣場讓漫迷們看了直呼「這是皇后本人」 。漫畫講述了愛上女奴的國王向皇后提出離婚之後，皇后果斷同意並表示要和鄰國國王再婚，勇敢甩掉已背叛自己的丈夫，努力開創自己新人生的故事。 很多原作粉絲都強烈希望秀愛來演女主角！！！

《雖然知道》

高分網漫+JTBC必然推出一部吸粉熱劇。 《雖然知道》講述了不相信愛情卻很想談戀愛的女人蝴蝶和覺得戀愛很麻煩但很喜歡曖昧感覺的男人在言之間的浪漫故事，據說片商已經接洽了韓素希和宋江，不知道他們最終是否會出演。



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《金湯匙》

這也是一部魔幻網漫，講述了主人公李勝川買到一個能夠改變父母的金湯匙之後，改變土湯匙生活的故事。 目前尚未有選角消息傳出，不過已經確定搬上小銀幕了。



▲NAVER WEBTOON

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