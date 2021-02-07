美到不像話！那些年男愛豆留過的長髮造型，只看背影真的分不清男女！（下）

其實不只是為了造型，有時候則是本人恨想留留看長髮，卻意外的很合適呢～

｜防彈少年團 柾國

BTS的忙內最近也悄悄的留起了長髮，不過其實這可是獲得了許多粉絲的答應，才開始改變的髮型，不過帶上一點捲度的頭髮，反而讓柾國看起來更成熟、有魅力了！



(圖片來源：Big Hit娛樂)

｜SF9 輝映

小小年紀才滿21歲的輝映，留起長髮來也是讓人驚豔，長髮的造型一公開，就受到很多粉絲的喜愛，與年紀上的反差，看起來更加的帥氣又有型了呢～

｜MONSTA X 亨元

身為新一代野獸偶像的MONSTA X 亨元，其實從出道沒多久就一直很想嘗試看看長髮的造型，沒想到意外的嘗試讓他展現了更獨特的魅力，因此還得到了「人魚王子」的美稱！

｜GOT7 JB

另外也是充滿男性美的JB，留起了非常有個性的中長髮，充滿性感又雅痞的風格，直接將魅力值點到最大，希望能夠一直留著長髮吧～

｜FTIsland 李洪基

另外也是出道超過十年以上的李洪基，當時以花美男樂團FTIsland的主唱活動，就嘗試過許多的長髮造型，雖然近年多以中長髮為主，不過還是讓人相當的懷念阿～

(封圖來源：Big Hit娛樂、IG@jaybnow.hr)

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