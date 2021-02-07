美到不像话！那些年男爱豆留过的长发造型，只看背影真的分不清男女！（下）

其实不只是为了造型，有时候则是本人恨想留留看长发，却意外的很合适呢～

｜防弹少年团 柾国

BTS的忙内最近也悄悄的留起了长发，不过其实这可是获得了许多粉丝的答应，才开始改变的发型，不过带上一点卷度的头发，反而让柾国看起来更成熟、有魅力了！



(图片来源：Big Hit娱乐)

｜SF9 辉映

小小年纪才满21岁的辉映，留起长发来也是让人惊艳，长发的造型一公开，就受到很多粉丝的喜爱，与年纪上的反差，看起来更加的帅气又有型了呢～

｜MONSTA X 亨元

身为新一代野兽偶像的MONSTA X 亨元，其实从出道没多久就一直很想尝试看看长发的造型，没想到意外的尝试让他展现了更独特的魅力，因此还得到了「人鱼王子」的美称！

｜GOT7 JB

另外也是充满男性美的JB，留起了非常有个性的中长发，充满性感又雅痞的风格，直接将魅力值点到最大，希望能够一直留著长发吧～

｜FTIsland 李洪基

另外也是出道超过十年以上的李洪基，当时以花美男乐团FTIsland的主唱活动，就尝试过许多的长发造型，虽然近年多以中长发为主，不过还是让人相当的怀念阿～

(封图来源：Big Hit娱乐、IG@jaybnow.hr)

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