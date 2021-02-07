首首經典！SHINee回歸前必回顧的人氣名曲清單，小心旋律聽了就難忘！

在2月22號到來之前，就一起先聽著這些經典歌曲回味一下吧～

自從在SMTOWN上公布要回歸，一直到確定將會在2月22號帶著正規七輯《Don't Call Me》，回歸樂壇的SHINee，在新曲還沒發表前，不如一起來聽聽出道以來SHINee的那些名曲吧！

｜Replay

2008年5月25號有如彗星一般出道的SHINee，從出道曲《Replay》就讓人難以忘記，精湛的舞蹈技巧加上實力堅強的唱功，加上一出道時青春的模樣，果然收穫許多姊姊粉的心。

｜Ring Ding Dong

成為高考禁歌第一名，讓你一聽就忘記不了旋律的這首歌，就算只聽到開頭就會讓人忍不住擺動身體，也讓人見識到了SHINee弟弟們的蛻變，變得更加的成熟、帥氣又有型！

｜Dream Girl

不只是音樂實力非常的厲害，連華麗的舞台表演都能完美消化的SHINee，從《Sherlock》、《Dream Girl》到《Everybody》，一次次的演出都會觀眾帶來最精彩的演出，尤其是《Dream Girl》的麥克風舞，更是抓住所有人的目光～

｜View

感覺有變得更有成熟風格，回歸樂壇的這首歌《View》，從曲風到MV都充滿輕快、活潑的氛圍，也是會讓人一直重複撥放的一首歌！

｜Good Evening

不知不覺也迎來出道十周年時的回歸專輯中，這首夢幻中卻又充滿力量的《Good Evening》，不只旋律非常的柔和、舒服，獨特的椅子舞更加展現了專屬SHINee的魅力。

(封圖來源：IG@shinee)

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