惊奇的回归！《驱魔面馆》特辑预告出炉：众人竟拱池清臣与申明辉亲亲XD

太期待《驱魔面馆》特辑了！！好多网友特别想看池清臣耶哈哈哈，你们呢？

《驱魔面馆》（惊奇的传闻）特辑昨(3)日预告出炉，不同於一般电视剧终映后的特辑，《驱魔面馆》将以综艺节目型式「惊奇的回归」。



特辑除了饰演Counter的赵炳圭、刘俊相、金世正、廉慧兰与安奭奂之外，饰演恶鬼的李弘内、玉子妍、崔光一与郑元昌都将出演。预告前半段可见众人气氛相当高昂、愉快玩著游戏，甚至还拱两位恶鬼池清臣与申明辉亲亲XD 令人又冲击又觉得搞笑。



后半段主题「惊奇的回归」突然改成「惊奇的鬼魂」，伴随著金世正与玉子妍的尖叫，预告了冲击的现实渐渐露出、有个「秘密」集将被揭晓，相当吊人胃口。



此预告仅公开一天，YouTube就达30万观看次数，留言高达1100则！海内外网友都相当期待，留言：「原来是真的综艺节目」、「本来以为只是访谈或幕后花絮，真是太有趣了」……等等。特别的是，一些人似乎因此迷上了饰演恶鬼池清臣的李弘内，留言：「笑的时候像只迷失的小狗，太可爱了」、「我现在摆脱不了爱上李弘内的症状」XD



《驱魔面馆》特辑《惊奇的回归》将在2月7日周日晚间10点40分由OCN与tvN联合播出。



（图源：OCN YouTube@OCN 截图／《驱魔面馆》特辑海报）

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