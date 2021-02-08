2021年又是漫改剧的天下！超级期待又跩又美的《再婚皇后》啊，跪求秀爱主演

这几年不少火爆的韩剧都改编自漫画，也让很多制片商盯上了人气网漫这块大肥肉。 据说2021年有多部高分人气网漫已经确定真人化了，剧迷们准备好了吗？

《再婚皇后》

蝉联 NAVER 网路小说60周冠军的传奇漫画《再婚皇后》终於要真人化了，原作不仅因为故事和画风而被读者所喜爱，更因为演员秀爱的介绍而知名度飙高，秀爱曾为漫画拍摄过宣传广告，温柔坚定又强大的气场让漫迷们看了直呼「这是皇后本人」 。漫画讲述了爱上女奴的国王向皇后提出离婚之后，皇后果断同意并表示要和邻国国王再婚，勇敢甩掉已背叛自己的丈夫，努力开创自己新人生的故事。 很多原作粉丝都强烈希望秀爱来演女主角！！！

《虽然知道》

高分网漫+JTBC必然推出一部吸粉热剧。 《虽然知道》讲述了不相信爱情却很想谈恋爱的女人蝴蝶和觉得恋爱很麻烦但很喜欢暧昧感觉的男人在言之间的浪漫故事，据说片商已经接洽了韩素希和宋江，不知道他们最终是否会出演。



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《金汤匙》

这也是一部魔幻网漫，讲述了主人公李胜川买到一个能够改变父母的金汤匙之后，改变土汤匙生活的故事。 目前尚未有选角消息传出，不过已经确定搬上小银幕了。



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