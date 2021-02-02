《女神降臨》離劇終只剩下兩集！朱靜、修豪，書竣三角羅曼史的結局會是？製作組公開最後關鍵看點

《女神降臨》以讓觀眾心動三角羅曼史和不斷成長的人物故事爲中心展開劇情，本週即將播出大結局，也讓觀眾們都很好奇最後會是怎樣。迎來結局前，製作組公開最後5大看點，一起來看看吧！

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＊文佳煐、車銀優、黃寅燁羅曼史的結局是？



朱靜（文佳煐 飾）和修豪（車銀優 飾）公開戀愛後，兩人可以不看任何人眼色，甜蜜地約會讓心動爆發，而書竣（黃寅燁 飾）也想收起暗戀的心。第14集尾聲，因為修豪爸爸生病，他離開朱靜飛往美國，沒想到這一離開就是2年，這段時間書竣也一直陪伴在朱靜身邊。三人將會迎來什麼樣的結局，備受關注。



＊文佳煐＆朴柔娜是否能恢復友情？



朱靜因為相信秀貞（朴柔娜 飾），把素顏祕密、和修豪交往的是都跟她說，不久後她便陷入了對朱靜的嫉妒和憤怒之中。之後秀貞還在學校論壇公開朱靜素顏被霸凌的影片，兩人的關係也破壞。但是，秀貞似乎也對自己的選擇感到後悔，兩人是否能恢復友情呢？



＊車銀優和鄭俊鎬能恢復正常的父子關係？



修豪從小就對爸爸李洙憲（鄭俊鎬 飾）懷有深深的不信任感，在媽媽去世的那天，還看到爸爸和其他女人在寢室。之後還得知用了世延（姜澯熙 飾）的假新聞掩蓋緋聞，但是李洙憲對世延的犧牲毫不知情，過去的事情也是誤會。李洙憲因腦出血暈倒，修豪崩潰著流著淚，待在爸爸身邊2年，是否會恢復父子關係令人好奇不已。



＊黃寅燁會作為歌手出道嗎？



書竣曾經是練習生，後來因為世延放棄了成爲歌手的夢想。但修豪對在舞台上更加耀眼的書竣說：「我希望你能重新開始唱歌，世延應該也是如此。」加上在經紀公司的熙靜（林世美 飾）看到書竣街頭表演的影片後，也向他提議：「重新唱歌吧！」書竣也陷入苦惱中，他能否以歌手身份出道？



＊林世美＆吳義植、金珉基＆呂周河的走向是？



在14集中，雋宇（吳義植 飾）住進熙靜家，受到女婿般的待遇，像是以家人一樣，兩人的羅曼史能否結出果實？而高芸（呂周河 飾）在朱榮（金珉基 飾）不斷追求下，還是拒絕他，朱榮也說可以整理心情了，兩人的羅曼史會往什麼方向發展？



感覺這兩集要交代的事情好像還蠻多的，最後結局會是如何呢？大家明後天要記得收看啦！

（圖：黃Viu煲劇平台、tvN《女神降臨》）

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