《女神降临》离剧终只剩下两集！朱静、修豪，书竣三角罗曼史的结局会是？制作组公开最后关键看点

《女神降临》以让观众心动三角罗曼史和不断成长的人物故事爲中心展开剧情，本周即将播出大结局，也让观众们都很好奇最后会是怎样。迎来结局前，制作组公开最后5大看点，一起来看看吧！

（香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！）

＊文佳煐、车银优、黄寅烨罗曼史的结局是？



朱静（文佳煐 饰）和修豪（车银优 饰）公开恋爱后，两人可以不看任何人眼色，甜蜜地约会让心动爆发，而书竣（黄寅烨 饰）也想收起暗恋的心。第14集尾声，因为修豪爸爸生病，他离开朱静飞往美国，没想到这一离开就是2年，这段时间书竣也一直陪伴在朱静身边。三人将会迎来什么样的结局，备受关注。



＊文佳煐＆朴柔娜是否能恢复友情？



朱静因为相信秀贞（朴柔娜 饰），把素颜秘密、和修豪交往的是都跟她说，不久后她便陷入了对朱静的嫉妒和愤怒之中。之后秀贞还在学校论坛公开朱静素颜被霸凌的影片，两人的关系也破坏。但是，秀贞似乎也对自己的选择感到后悔，两人是否能恢复友情呢？



＊车银优和郑俊镐能恢复正常的父子关系？



修豪从小就对爸爸李洙宪（郑俊镐 饰）怀有深深的不信任感，在妈妈去世的那天，还看到爸爸和其他女人在寝室。之后还得知用了世延（姜澯熙 饰）的假新闻掩盖绯闻，但是李洙宪对世延的牺牲毫不知情，过去的事情也是误会。李洙宪因脑出血晕倒，修豪崩溃著流著泪，待在爸爸身边2年，是否会恢复父子关系令人好奇不已。



＊黄寅烨会作为歌手出道吗？



书竣曾经是练习生，后来因为世延放弃了成爲歌手的梦想。但修豪对在舞台上更加耀眼的书竣说：「我希望你能重新开始唱歌，世延应该也是如此。」加上在经纪公司的熙静（林世美 饰）看到书竣街头表演的影片后，也向他提议：「重新唱歌吧！」书竣也陷入苦恼中，他能否以歌手身份出道？



＊林世美＆吴义植、金珉基＆吕周河的走向是？



在14集中，隽宇（吴义植 饰）住进熙静家，受到女婿般的待遇，像是以家人一样，两人的罗曼史能否结出果实？而高芸（吕周河 饰）在朱荣（金珉基 饰）不断追求下，还是拒绝他，朱荣也说可以整理心情了，两人的罗曼史会往什么方向发展？



感觉这两集要交代的事情好像还蛮多的，最后结局会是如何呢？大家明后天要记得收看啦！

（图：黄Viu煲剧平台、tvN《女神降临》）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻