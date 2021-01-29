《女神降臨》姐姐安慰朱靜：「你的價值是由你來決定的，只要你充滿自信，任何人都惹不了你」

《女神降臨》第13集中，朱靜（文佳煐 飾）素顏的秘密、過去被霸凌的影片被揭開，同學們都知道她是靠化妝才變成女神，朱靜因為這樣沒有去學校。

班主任（吳義植 飾）找了朱靜媽媽（張慧珍 飾）到學校，親眼看到朱靜遭受校園霸凌的影片，他也終於理解為什麼女兒要學化妝。朱靜回家後，媽媽抱著他安慰：「應該要和媽媽說啊！我都不知道自己的女兒承受那些。」爸爸、姐姐和弟弟都跟著流淚，這段真的跟著流淚 QQ



之後，姐姐到房間安慰朱靜：「很抱歉，姐姐一直以來都不知道。但不是什麼大事，不要在意那些孩子說的話，你的價值是由你來決定的，只要你充滿自信，任何人都惹不了你。」姐姐真的是非常自信的人，不管是對待愛情還是事業！



媽媽為了幫朱靜重建自信，帶她到整形醫院做諮詢，醫生說了很多地方都要調整，結果...媽媽生氣大喊：「削來削去就能變得好看嗎？美與醜是誰訂的標準？我女兒在我眼裡是最漂亮的。」看到最後變成的臉，媽媽：「最後是這張臉嗎？整形術還不如我女兒的化妝術。」這段真的很好笑，這集讓人又哭又笑啊！



修豪（車銀優 飾）為了讓朱靜開心一點，拍了影片逗她開心。最後...朱靜素顏到學校上課，在廁所聽到有人在背後說她＆修豪的壞話，她終於站出來：「是啊～我就是和李修豪在交往，他不是憑長相判斷的那種人，無論我喜歡什麼模樣，他都會喜歡我。不要在背後說壞話詆毀他，還不如到我面前對著我說。」修豪當著大家的面，親了朱靜的額頭抱了她。



而《女神降臨》在下週就要結局了，只剩下2集可以看了啊！（香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！）

（圖：黃Viu煲劇平台）

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