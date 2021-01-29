《女神降临》姐姐安慰朱静：「你的价值是由你来决定的，只要你充满自信，任何人都惹不了你」

《女神降临》第13集中，朱静（文佳煐 饰）素颜的秘密、过去被霸凌的影片被揭开，同学们都知道她是靠化妆才变成女神，朱静因为这样没有去学校。

班主任（吴义植 饰）找了朱静妈妈（张慧珍 饰）到学校，亲眼看到朱静遭受校园霸凌的影片，他也终於理解为什么女儿要学化妆。朱静回家后，妈妈抱著他安慰：「应该要和妈妈说啊！我都不知道自己的女儿承受那些。」爸爸、姐姐和弟弟都跟著流泪，这段真的跟著流泪 QQ



之后，姐姐到房间安慰朱静：「很抱歉，姐姐一直以来都不知道。但不是什么大事，不要在意那些孩子说的话，你的价值是由你来决定的，只要你充满自信，任何人都惹不了你。」姐姐真的是非常自信的人，不管是对待爱情还是事业！



妈妈为了帮朱静重建自信，带她到整形医院做谘询，医生说了很多地方都要调整，结果...妈妈生气大喊：「削来削去就能变得好看吗？美与丑是谁订的标准？我女儿在我眼里是最漂亮的。」看到最后变成的脸，妈妈：「最后是这张脸吗？整形术还不如我女儿的化妆术。」这段真的很好笑，这集让人又哭又笑啊！



修豪（车银优 饰）为了让朱静开心一点，拍了影片逗她开心。最后...朱静素颜到学校上课，在厕所听到有人在背后说她＆修豪的坏话，她终於站出来：「是啊～我就是和李修豪在交往，他不是凭长相判断的那种人，无论我喜欢什么模样，他都会喜欢我。不要在背后说坏话诋毁他，还不如到我面前对著我说。」修豪当著大家的面，亲了朱静的额头抱了她。



而《女神降临》在下周就要结局了，只剩下2集可以看了啊！（香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！）

（图：黄Viu煲剧平台）

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