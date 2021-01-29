《The Penthouse》開放觀眾投票：第一季最壞的惡角、第二季沈秀蓮會怎麼樣、蝴蝶刺青的真實身份

《The Penthouse》第二季將在2月19日首播，之前也有先公開預告，相信大家都很期待吧！

近日SBS Catch的Youtube頻道開放觀眾投票，結果會在13日播出的特輯中公開，大家趕快去參與投票啦！（參與投票：請點）



（圖：SBS《The Penthouse》）

Q1.《The Penthouse》第一季中最壞的惡角是誰？理由是什麼？



朱丹泰（嚴基俊 飾）

千瑞璡（金素妍 飾）

吳贇熙（柳真 飾）

李奎鎮（奉太奎 飾）

河尹哲（尹鐘焄 飾）



（圖：Youtube＠SBS Catch）

Q2.第二季中沈秀蓮（李智雅 飾）會怎麼樣？



因爲是已經死掉的人物，所以不會出現，只是回憶場面出現

還沒死，會活著回來報仇

會以雙胞胎登場

成爲神祕的存在回來（feat.平行世界，靈魂...）



（圖：Youtube＠SBS Catch）

Q3.第一季出現過的蝴蝶刺青，她的真實身分會是誰？



沈秀蓮本人

小時候和秀蓮分開的雙胞胎

秀蓮的後輩記者（箕恩世 飾）

打聽才知道是楊管家

其他人



（圖：Youtube＠SBS Catch）

Q4.第一季20集中，給吳贇熙寄快遞的人是誰？（請直接寫下自己的意見）





（圖：Youtube＠SBS Catch）

Q5.姜瑪莉的老公劉東弼是犯了什麼罪？第二季中會扮演什麼樣的角色？（請直接寫下自己的意見）





（圖：Youtube＠SBS Catch）

Q6.第二季最有可能延續的CP？



瑞璡♥丹泰

秀蓮♥羅根·李

尹哲♥贇熙

碩勳♥羅娜

其他CP



第一季播完後，不少網友也對吳贇熙、沈秀蓮是否真的死了表示懷疑、有著蝴蝶刺青女人的真實身份、千瑞璡放任父親死亡的影片（原來看到這一切的是他女兒夏恩星）、吳贇熙收到的快遞是什麼？這些「誘餌」被保留下來，增添對第二季的期待。製作組也曾表示：「雖然《The Penthouse》第一季落幕，但歷代級故事情節的第二季即將到來，希望大家多多期待。」



（圖：黃Viu煲劇平台）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞