《The Penthouse》开放观众投票：第一季最坏的恶角、第二季沈秀莲会怎么样、蝴蝶刺青的真实身份

《The Penthouse》第二季将在2月19日首播，之前也有先公开预告，相信大家都很期待吧！

近日SBS Catch的Youtube频道开放观众投票，结果会在13日播出的特辑中公开，大家赶快去参与投票啦！（参与投票：请点）



（图：SBS《The Penthouse》）

Q1.《The Penthouse》第一季中最坏的恶角是谁？理由是什么？



朱丹泰（严基俊 饰）

千瑞璡（金素妍 饰）

吴贇熙（柳真 饰）

李奎镇（奉太奎 饰）

河尹哲（尹钟焄 饰）



（图：Youtube＠SBS Catch）

Q2.第二季中沈秀莲（李智雅 饰）会怎么样？



因爲是已经死掉的人物，所以不会出现，只是回忆场面出现

还没死，会活著回来报仇

会以双胞胎登场

成爲神秘的存在回来（feat.平行世界，灵魂...）



（图：Youtube＠SBS Catch）

Q3.第一季出现过的蝴蝶刺青，她的真实身分会是谁？



沈秀莲本人

小时候和秀莲分开的双胞胎

秀莲的后辈记者（箕恩世 饰）

打听才知道是杨管家

其他人



（图：Youtube＠SBS Catch）

Q4.第一季20集中，给吴贇熙寄快递的人是谁？（请直接写下自己的意见）





（图：Youtube＠SBS Catch）

Q5.姜玛莉的老公刘东弼是犯了什么罪？第二季中会扮演什么样的角色？（请直接写下自己的意见）





（图：Youtube＠SBS Catch）

Q6.第二季最有可能延续的CP？



瑞璡♥丹泰

秀莲♥罗根・李

尹哲♥贇熙

硕勋♥罗娜

其他CP



第一季播完后，不少网友也对吴贇熙、沈秀莲是否真的死了表示怀疑、有著蝴蝶刺青女人的真实身份、千瑞璡放任父亲死亡的影片（原来看到这一切的是他女儿夏恩星）、吴贇熙收到的快递是什么？这些「诱饵」被保留下来，增添对第二季的期待。制作组也曾表示：「虽然《The Penthouse》第一季落幕，但历代级故事情节的第二季即将到来，希望大家多多期待。」



（图：黄Viu煲剧平台）

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