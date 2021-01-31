嫉妒&欲望使人黑化！那些讓人氣得牙癢癢的「反派」們

大家喜歡黑化的角色嗎？

黑化指角色因為某些刺激或者其他的原因，性情大變，為人處世逐漸陰暗起來。 而影視劇裡最不缺的就是壞人這一角，往往都是電視劇剛開始的時候都是善良的，演到一半的時候黑化了，通常都是得不到某樣東西或執著於某件事情而產生了執念，以至於過不了那道坎。 由於角色一般黑化後會展現出內藏的強大與恐怖，因此也受到不少觀眾的歡迎。 今天就來說說哪些角色經歷了黑化呢？

《女神降臨》朴柔娜

最近熱播的大熱韓劇《女神降臨》中朴柔娜扮演的姜秀珍就是黑化角色的代表人物，她知道任朱靜（文佳煐 飾）的所有秘密，曾是對方的閨蜜。 但得知任朱靜和自己喜歡的李修豪（車銀優 飾）在一起後無法接受這一事實，開始變得狠辣起來，匿名發帖要揭露女神任朱靜的真實面目。 果然，閨蜜友情在男人面前完全靠不住。香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！



▲《女神降臨》

《哲仁皇后》薛仁雅

《哲仁皇后》的人氣在一片吐槽聲中依舊飛漲。 薛仁雅在劇中飾演女二趙花真，是哲宗（金正賢 飾）的初戀，金昭榮（申惠善飾）的情敵。 劇情初期，趙花真對哲宗是純真的愛戀，但當她發現以前只看她一人的哲宗開始對王后金昭榮上心之後，心理就完全不同了。 嫉妒使女人變得可怕，不惜弄死對方也要重新挽回哲宗的愛。香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！



▲《哲仁皇后》

《The Penthouse》柳真

吳允熙（柳真 飾）的黑化看得觀眾莫名其妙，明明是靠秀蓮（李智雅 飾演）發家致富，實現階級躍層，卻以對方先利用自己為藉口徹底背叛對方，甚至要置曾經的恩人於死地。香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！



▲《The Penthouse》

《VIP》張娜拉

《VIP》一開始張娜拉扮演羅正善一開始善良溫柔，看到她被欺負觀眾們真的跟著哭。 當她知道老公樸聖俊（李尚允 飾）出軌之後開始黑化。 然而正善的黑化並不徹底，不是為了復仇的黑化，而是想要挽回丈夫的小心機，多少讓想要看到爽劇的觀眾們不滿。香港觀眾可到黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！



▲《VIP》

《梨泰院CLASS》金東希

張根秀（金東希 飾）是長集團的長子，一開始是甜夜酒吧的店員，和世路（朴敘俊 飾）、趙伊瑞（金多美 飾）一起籌劃如何打敗長家集團，後來卻因趙伊瑞不接受他的愛戀而黑化。 是單純青年變成毒辣之人，一個眼神，都透露著邪惡。



▲《梨泰院CLASS》

《綠豆傳》姜泰伍

因為黑化而讓觀眾氣到罵編劇的就是《綠豆傳》中的車律武，表面是待人親和的兩班子弟，美食烹飪能手。 與女主有婚約，即使女主是帶罪之身，仍選擇默默守護在她身邊。 但這樣和善的面目背後卻隱藏極大的野心，為達目的不擇手段，是劇中引起矛盾的存在。 其實車律武並非完全是黑化，而只是把野心和慾望隱藏得很深而已。



▲《綠豆傳》

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