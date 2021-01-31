嫉妒&欲望使人黑化！那些让人气得牙痒痒的「反派」们

大家喜欢黑化的角色吗？

黑化指角色因为某些刺激或者其他的原因，性情大变，为人处世逐渐阴暗起来。 而影视剧里最不缺的就是坏人这一角，往往都是电视剧刚开始的时候都是善良的，演到一半的时候黑化了，通常都是得不到某样东西或执著於某件事情而产生了执念，以至於过不了那道坎。 由於角色一般黑化后会展现出内藏的强大与恐怖，因此也受到不少观众的欢迎。 今天就来说说哪些角色经历了黑化呢？

《女神降临》朴柔娜

最近热播的大热韩剧《女神降临》中朴柔娜扮演的姜秀珍就是黑化角色的代表人物，她知道任朱静（文佳煐 饰）的所有秘密，曾是对方的闺蜜。 但得知任朱静和自己喜欢的李修豪（车银优 饰）在一起后无法接受这一事实，开始变得狠辣起来，匿名发帖要揭露女神任朱静的真实面目。 果然，闺蜜友情在男人面前完全靠不住。香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！



▲《女神降临》

《哲仁皇后》薛仁雅

《哲仁皇后》的人气在一片吐槽声中依旧飞涨。 薛仁雅在剧中饰演女二赵花真，是哲宗（金正贤 饰）的初恋，金昭荣（申惠善饰）的情敌。 剧情初期，赵花真对哲宗是纯真的爱恋，但当她发现以前只看她一人的哲宗开始对王后金昭荣上心之后，心理就完全不同了。 嫉妒使女人变得可怕，不惜弄死对方也要重新挽回哲宗的爱。香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！



▲《哲仁皇后》

《The Penthouse》柳真

吴允熙（柳真 饰）的黑化看得观众莫名其妙，明明是靠秀莲（李智雅 饰演）发家致富，实现阶级跃层，却以对方先利用自己为藉口彻底背叛对方，甚至要置曾经的恩人於死地。香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！



▲《The Penthouse》

《VIP》张娜拉

《VIP》一开始张娜拉扮演罗正善一开始善良温柔，看到她被欺负观众们真的跟著哭。 当她知道老公朴圣俊（李尚允 饰）出轨之后开始黑化。 然而正善的黑化并不彻底，不是为了复仇的黑化，而是想要挽回丈夫的小心机，多少让想要看到爽剧的观众们不满。香港观众可到黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！



▲《VIP》

《梨泰院CLASS》金东希

张根秀（金东希 饰）是长集团的长子，一开始是甜夜酒吧的店员，和世路（朴叙俊 饰）、赵伊瑞（金多美 饰）一起筹划如何打败长家集团，后来却因赵伊瑞不接受他的爱恋而黑化。 是单纯青年变成毒辣之人，一个眼神，都透露著邪恶。



▲《梨泰院CLASS》

《绿豆传》姜泰伍

因为黑化而让观众气到骂编剧的就是《绿豆传》中的车律武，表面是待人亲和的两班子弟，美食烹饪能手。 与女主有婚约，即使女主是带罪之身，仍选择默默守护在她身边。 但这样和善的面目背后却隐藏极大的野心，为达目的不择手段，是剧中引起矛盾的存在。 其实车律武并非完全是黑化，而只是把野心和欲望隐藏得很深而已。



▲《绿豆传》

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