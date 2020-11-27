孔曉振穿件羽絨服居然被罵！然而最初報道的記者卻悄悄修改了內容

近日孔曉振在IG上PO出一張照片意外引起爭議，有人指責她「明明代言A品牌卻又為B品牌做宣傳、缺乏商業道德」，殊不知：孔曉振其實是兩個品牌的共同代言人啊！

「爭議」的起點是孔曉振在個人IG上PO的這張照片，她留言說：「雖然買了今年冬天用的新羽絨服，但還是盡量待在家裡比較好。 」加上兩個標籤「stayhome」和「肺炎快走吧拜託了」，並在照片里標記了品牌名稱「Burberry」。



隨後有網民指出，孔曉振作為Kolon Sport的代言人卻在SNS上分享其他品牌的產品，違背商業道德：「又不是新人了，怎麼能一邊代言Kolon一邊PO其他品牌？ 」但也有人認為，並不是代言一個品牌就不能穿其他品牌的衣服了啊！



其實，孔曉振不僅有代言Kolon Sport，同時也是Burberry的宣傳大使，今年2月曾和劉亞仁一起接到Burberry在倫敦舉辦時裝秀的邀請，只是因為安全方面的考量，最終亞洲區的藝人都未能成行。

今年3月孔曉振還穿著Burberry的服裝拍了雜誌寫真：





出席2020年百想藝術大賞時也是穿的Burberry：



只不過跟本土品牌Kolon Sport相比，Burberry在韓國的宣傳力度確實沒有那麼高，所以不是她粉絲的人都很少知道她也有代言Burberry。

就連記者都有搞錯，一開始報導的標題是「買了羽絨服的孔曉振，因為不是自己代言的產品而引起爭議」，後來重新修改內容，標題也換成：「買了冬季用羽絨服的孔曉振：肺炎快走吧拜託了。 」



得知事實后，韓國網友紛紛表示：「記者們先確認事實再寫報導吧」、「管的真多，先過好自己的人生吧！」

（圖源：IG@rovvxhyo，《W KOREA》，《DAZED》等）

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