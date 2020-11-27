李昇基主演tvN新劇《Mouse》最終超強陣容公開，官方：2021最期待的作品

劇中為公認的正直青年巡警李昇基，即將以2021上半年的新戲《Mouse》回歸，太令人期待了～！一起來看看超強的最終主演陣容有誰呢？

tvN 新劇《Mouse》公開了最終的主演陣容，有李昇基、李熙俊、朴柱炫、慶收真、安在旭、金正蘭、表志勳（P.O）等人氣演員，集合各大熱門韓劇兼具實力派的他們，也是官方表明2021上半年最令人期待的作品。



《Mouse》講述了公認的正直青年、社區巡警－鄭巴凜（李昇基 飾），與幼時因殺人魔父母雙亡、只為復仇成為無視法律的刑警－高武治（李熙俊 飾），兩人一起面對被稱為精神病患者中前1%最惡毒的「掠食者」後，發生了完全顛倒命運的追緝劇。

▼李昇基飾演派出所的新入巡警「鄭巴凜」，性格過分善良又充滿正義感，在追捕令全國陷入恐懼的連環殺人魔時，遇到意想不到的事情而讓人生發生了徹底的改變。



▼李熙俊飾演重案組內、辦事如同黑幫的刑警「高武治」，為了掃蕩犯罪分子不惜一切代價進行非法調查，有時還會讓人分不清到底誰是刑警、誰是罪犯。



▼朴柱炫飾演與奶奶一起生活的問題高中生「吳奉伊」，外表看似弱不禁風卻擅長各種格鬥、拳擊等武術，與鄭巴凜見面就會吵吵鬧鬧，像家人一樣要好；慶收真飾演時事教養PD「崔洪珠」，早年獲得許多媒體獎項，擁有極強的報導能力。



▼安在旭飾演相當有能力、口才也非常好的天才腦神經外科醫生「韓敘俊」；金正蘭飾演韓敘俊的妻子「成智恩」；表志勳飾演剛被調到重案組的新入刑警，雖然經常被前輩教訓，卻時常展現忙內刑警的可愛魅力。



《Mouse》由《過來抱抱我》崔俊裴導演與《神的禮物－14天》《Black》崔蘭編劇合作，預計在2021上半年播出。

（圖：tvN《Mouse》經紀公司演員檔案照）

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