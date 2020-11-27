孔晓振穿件羽绒服居然被骂！然而最初报道的记者却悄悄修改了内容

近日孔晓振在IG上PO出一张照片意外引起争议，有人指责她「明明代言A品牌却又为B品牌做宣传、缺乏商业道德」，殊不知：孔晓振其实是两个品牌的共同代言人啊！

「争议」的起点是孔晓振在个人IG上PO的这张照片，她留言说：「虽然买了今年冬天用的新羽绒服，但还是尽量待在家里比较好。 」加上两个标签「stayhome」和「肺炎快走吧拜托了」，并在照片里标记了品牌名称「Burberry」。



随后有网民指出，孔晓振作为Kolon Sport的代言人却在SNS上分享其他品牌的产品，违背商业道德：「又不是新人了，怎么能一边代言Kolon一边PO其他品牌？ 」但也有人认为，并不是代言一个品牌就不能穿其他品牌的衣服了啊！



其实，孔晓振不仅有代言Kolon Sport，同时也是Burberry的宣传大使，今年2月曾和刘亚仁一起接到Burberry在伦敦举办时装秀的邀请，只是因为安全方面的考量，最终亚洲区的艺人都未能成行。

今年3月孔晓振还穿著Burberry的服装拍了杂志写真：





出席2020年百想艺术大赏时也是穿的Burberry：



只不过跟本土品牌Kolon Sport相比，Burberry在韩国的宣传力度确实没有那么高，所以不是她粉丝的人都很少知道她也有代言Burberry。

就连记者都有搞错，一开始报导的标题是「买了羽绒服的孔晓振，因为不是自己代言的产品而引起争议」，后来重新修改内容，标题也换成：「买了冬季用羽绒服的孔晓振：肺炎快走吧拜托了。 」



得知事实后，韩国网友纷纷表示：「记者们先确认事实再写报导吧」、「管的真多，先过好自己的人生吧！」

（图源：IG@rovvxhyo，《W KOREA》，《DAZED》等）

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