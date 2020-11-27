李升基主演tvN新剧《Mouse》最终超强阵容公开，官方：2021最期待的作品

剧中为公认的正直青年巡警李升基，即将以2021上半年的新戏《Mouse》回归，太令人期待了～！一起来看看超强的最终主演阵容有谁呢？

tvN 新剧《Mouse》公开了最终的主演阵容，有李升基、李熙俊、朴柱炫、庆收真、安在旭、金正兰、表志勋（P.O）等人气演员，集合各大热门韩剧兼具实力派的他们，也是官方表明2021上半年最令人期待的作品。



《Mouse》讲述了公认的正直青年、社区巡警－郑巴凛（李升基 饰），与幼时因杀人魔父母双亡、只为复仇成为无视法律的刑警－高武治（李熙俊 饰），两人一起面对被称为精神病患者中前1%最恶毒的「掠食者」后，发生了完全颠倒命运的追缉剧。

▼李升基饰演派出所的新入巡警「郑巴凛」，性格过分善良又充满正义感，在追捕令全国陷入恐惧的连环杀人魔时，遇到意想不到的事情而让人生发生了彻底的改变。



▼李熙俊饰演重案组内、办事如同黑帮的刑警「高武治」，为了扫荡犯罪分子不惜一切代价进行非法调查，有时还会让人分不清到底谁是刑警、谁是罪犯。



▼朴柱炫饰演与奶奶一起生活的问题高中生「吴奉伊」，外表看似弱不禁风却擅长各种格斗、拳击等武术，与郑巴凛见面就会吵吵闹闹，像家人一样要好；庆收真饰演时事教养PD「崔洪珠」，早年获得许多媒体奖项，拥有极强的报导能力。



▼安在旭饰演相当有能力、口才也非常好的天才脑神经外科医生「韩叙俊」；金正兰饰演韩叙俊的妻子「成智恩」；表志勋饰演刚被调到重案组的新入刑警，虽然经常被前辈教训，却时常展现忙内刑警的可爱魅力。



《Mouse》由《过来抱抱我》崔俊裴导演与《神的礼物－14天》《Black》崔兰编剧合作，预计在2021上半年播出。

（图：tvN《Mouse》经纪公司演员档案照）

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