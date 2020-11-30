韓劇迷們衝啊！2020年最後一個月足足有9部新劇開播

時間飛逝，2020年就剩下不到2個月了，但剩下的這段時間里有一大波好劇要開播，對劇迷們來說實在是太幸福了。

OCN《驚奇的傳聞》-11月28日

主演：趙炳圭、劉俊相、金世正、廉惠蘭

內容：改編自Daum連載的同名網漫，講述死後世界的惡靈們來到地球追求永生，一群人類追捕他們的魔幻故事。



tvN《晝與夜》-11月30日

主演：南宮珉、李清娥、金雪炫

內容：以26年前發生在一個村中的可疑案件為背景，李清娥和南宮珉是來自不同部門的調查官，兩人將一起調查推理，揭開這起案件的真相。



KBS《出軌的話就死定了》-12月2日

主演：曹如晶、高俊

內容：妻子「姜汝珠」是整天思索殺人手法的暢銷推理小說家，丈夫「韓宇成」則是離婚律師，專門幫客戶寫「敢出軌就死定了」的保證書。 本劇將以有趣中不失懸疑的設定，演演繹出因挫折感而做出「壞事」的故事。



tvN《女神降臨》-12月9日

主演：文佳煐、車銀優、黃仁燁、朴柔娜

內容：原本對外貌有自卑情結，後來通過化妝成為女神的女子和深藏不為人知的傷痛的男子相遇，分享彼此秘密並一同成長的故事。



JTBC《Hush噓》-12月11日

主演：黃政民、潤娥

內容：改編自鄭振永的2018年小說《沉默警報》，故事圍繞在這家「每日韓國」報社，講述記者們在生存與良心之間進退兩難的職場故事，通過潤娥飾演的菜鳥實習生與黃政民扮演的的資深記者描繪出記者們的現實職場。



tvN《哲仁皇后》-12月12日

主演：申惠善、金正炫、裴宗玉、金泰宇

內容：以對性別極其嚴苛的朝鮮時代為背景，講述了現代男人奉煥（音譯）的靈魂被關在朝鮮王朝中殿體內后發生的一系列爆笑故事。



JBTC《Run On》-12月16日

主演：林時完、申世景、崔秀英、姜泰伍

內容：講述了人們在各自的世界里生活后，試圖用自己的語言與對方溝通的愛情故事。



KBS《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》-12月21日

主演：金明洙、權娜拉、李伊庚

內容：講述了韓國特有的職務-暗行御史的故事，他們雖然是百姓的嘴、王的耳朵，但卻不能公開自己的身份，只能通過暗中調查懲奸除惡，匡扶正義。



「圖：各電視劇官方圖」

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