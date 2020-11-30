韩剧迷们冲啊！2020年最后一个月足足有9部新剧开播

时间飞逝，2020年就剩下不到2个月了，但剩下的这段时间里有一大波好剧要开播，对剧迷们来说实在是太幸福了。

OCN《惊奇的传闻》-11月28日

主演：赵炳圭、刘俊相、金世正、廉惠兰

内容：改编自Daum连载的同名网漫，讲述死后世界的恶灵们来到地球追求永生，一群人类追捕他们的魔幻故事。



tvN《昼与夜》-11月30日

主演：南宫珉、李清娥、金雪炫

内容：以26年前发生在一个村中的可疑案件为背景，李清娥和南宫珉是来自不同部门的调查官，两人将一起调查推理，揭开这起案件的真相。



KBS《出轨的话就死定了》-12月2日

主演：曹如晶、高俊

内容：妻子「姜汝珠」是整天思索杀人手法的畅销推理小说家，丈夫「韩宇成」则是离婚律师，专门帮客户写「敢出轨就死定了」的保证书。 本剧将以有趣中不失悬疑的设定，演演绎出因挫折感而做出「坏事」的故事。



tvN《女神降临》-12月9日

主演：文佳煐、车银优、黄仁烨、朴柔娜

内容：原本对外貌有自卑情结，后来通过化妆成为女神的女子和深藏不为人知的伤痛的男子相遇，分享彼此秘密并一同成长的故事。



JTBC《Hush嘘》-12月11日

主演：黄政民、润娥

内容：改编自郑振永的2018年小说《沉默警报》，故事围绕在这家「每日韩国」报社，讲述记者们在生存与良心之间进退两难的职场故事，通过润娥饰演的菜鸟实习生与黄政民扮演的的资深记者描绘出记者们的现实职场。



tvN《哲仁皇后》-12月12日

主演：申惠善、金正炫、裴宗玉、金泰宇

内容：以对性别极其严苛的朝鲜时代为背景，讲述了现代男人奉焕（音译）的灵魂被关在朝鲜王朝中殿体内后发生的一系列爆笑故事。



JBTC《Run On》-12月16日

主演：林时完、申世景、崔秀英、姜泰伍

内容：讲述了人们在各自的世界里生活后，试图用自己的语言与对方沟通的爱情故事。



KBS《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》-12月21日

主演：金明洙、权娜拉、李伊庚

内容：讲述了韩国特有的职务-暗行御史的故事，他们虽然是百姓的嘴、王的耳朵，但却不能公开自己的身份，只能通过暗中调查惩奸除恶，匡扶正义。



「图：各电视剧官方图」

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