元祖美男！韓國代表性帥氣男星們年輕時的模樣，真的是隨著年齡更有魅力～

「少年美」的稚氣感V.S「男人味」的成熟感，你喜歡哪一種～

現在美男演員越來越多，除了擁有演技實力以外，充滿個人魅力的外貌，也是越來越重要了，而從前就被稱為美男演員的元祖們，現在依舊是非常的帥氣，還增添了一點成熟韻味，而究竟他們年輕的時候，是擁有怎麼樣的美貌呢！

｜鄭雨盛

當時二十多歲的他，可是有著憂鬱的深邃眼神和帥氣的顏值，當然還有肌肉線條的好身材，讓他獲得許多粉絲的心，近年來更是靠著不少佳作拿下許多獎項，而且越老越有魅力。

｜炫彬

已經出道17年的炫彬，當年以電視劇《我叫金三順》爆紅，高冷的總裁形象中，帶點少年的稚氣感，搭配上正裝完全讓人無法轉移目光，退伍後也接演許多作品《晚秋》、《機密同盟》、《阿爾罕布拉宮的回憶》等，利用實力派的演技累積更多人氣！

｜趙寅成

原本就是模特兒出道的趙寅成，年輕時演出許多戲劇，包含《峇里島的日子》、《霜花店》，讓他坐穩奶油小生的形象，精緻的外貌又帶著男人味，不同面貌的魅力，獲得許多支持。

｜元斌

也已經出道23年的元祖美男元斌，演出過非常多的代表作，更是擁有百變的角色形象，雖然最後的作品是停留在10年前的《大叔》，偶而只拍一些廣告作品，但是帥氣的模樣仍然始終如一。

(圖片或影片來源：網路)

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