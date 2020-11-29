元祖美男！韩国代表性帅气男星们年轻时的模样，真的是随著年龄更有魅力～

「少年美」的稚气感V.S「男人味」的成熟感，你喜欢哪一种～

现在美男演员越来越多，除了拥有演技实力以外，充满个人魅力的外貌，也是越来越重要了，而从前就被称为美男演员的元祖们，现在依旧是非常的帅气，还增添了一点成熟韵味，而究竟他们年轻的时候，是拥有怎么样的美貌呢！

｜郑雨盛

当时二十多岁的他，可是有著忧郁的深邃眼神和帅气的颜值，当然还有肌肉线条的好身材，让他获得许多粉丝的心，近年来更是靠著不少佳作拿下许多奖项，而且越老越有魅力。

｜炫彬

已经出道17年的炫彬，当年以电视剧《我叫金三顺》爆红，高冷的总裁形象中，带点少年的稚气感，搭配上正装完全让人无法转移目光，退伍后也接演许多作品《晚秋》、《机密同盟》、《阿尔罕布拉宫的回忆》等，利用实力派的演技累积更多人气！

｜赵寅成

原本就是模特儿出道的赵寅成，年轻时演出许多戏剧，包含《峇里岛的日子》、《霜花店》，让他坐稳奶油小生的形象，精致的外貌又带著男人味，不同面貌的魅力，获得许多支持。

｜元斌

也已经出道23年的元祖美男元斌，演出过非常多的代表作，更是拥有百变的角色形象，虽然最后的作品是停留在10年前的《大叔》，偶而只拍一些广告作品，但是帅气的模样仍然始终如一。

(图片或影片来源：网路)

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