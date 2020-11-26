韓綜《我們離婚了》首播收視就高達9%！主持人：「即使不是離婚夫婦...是讓所有人都有同感的故事」

TV朝鮮推出「離婚夫婦重聚」的真人秀節目《我們離婚了》，由申東燁、金媛熙（金元姬）擔任MC。

節目內容是讓離婚的夫婦重新在一起生活，從而對離婚前後未曾了解到的、新的夫婦生活進行思考。20日首播收視率就高達9%，果然大家都很好奇...會怎樣拍攝啊！



第一對夫婦是演員李瑩河、鮮于銀淑，兩人結婚26年後離婚（離婚13年），離婚之後仍然是朋友。為了解開當年的誤會，他們到了戀愛時期去過的清平，李瑩河：「來的時候，想起了很多作品。」鮮于銀淑：「我22歲時，和你第一次約會就是在清平啊！」



這集播出看下來女生一直想要溝通並解開誤會，但男生一直逃避問題（或是不回答）。下集預告中，鮮于銀淑還說：「我就是為了得到這樣的感受，才來到這裡嗎？」



第二對夫婦Youtuber崔烤肉、模特兒劉紫蘇，兩人結婚5年後離婚（離婚7個月）。而男方爸爸老頑固（80歲），完全不滿意媳婦，對女方的家長也不尊重，甚至在孩子面前一直說媽媽的不好。兩位的互動也讓不少觀眾覺得是在拍《我結》，連主持人申東燁都說：「互動很自然呢！」



節目中的精神科專家還提到：「 華盛頓大學對人的一生中所受到的壓力進行排序，第1位是配偶死亡、第2位是離婚、第7位是結婚、第9位是與配偶和解。這麼一看人生壓力前10位中，有4個和婚姻有關，那不結婚的話就可以去掉4個。」字幕還打上「2020祝福語 單著身健康長壽吧」。





（圖：TV朝鮮）

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