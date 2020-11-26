aespa的MV抄袭争议，被抄袭艺术家回应：已经沟通过了！网友：「SM每次都出现争议才要汇款吗」

SM新女团「aespa」日前带著出道曲《Black Mamba》正式出道，但MV也引发了抄袭争议。

有网友质疑《Black Mamba》MV许多场景会让人联想到《英雄联盟》虚拟女团K/DA的《POP/STARS》。还有德国视觉艺术家Vacades（Timo Helgert）也通过IG限时动态发文：「我收到很多讯息，他们没有经过我的同意，我们也没有合作，看上去像是抄袭了（地铁、蛇这两个场景）。」（相关新闻：【韩网热议】SM新女团「aespa」出道曲《Black Mamba》MV预告公开，被指出抄袭虚拟女团K/DA）



今日，德国视觉艺术家Vacades也在IG限时动态发文：「各位KPOP粉丝，我想把这件事说出来，澄清最近很多网站都在进行讨论，我和aespa的MV导演已经沟通过了，双方都能理解对方的创作过程，今后会支持这些女孩的，真心祝贺她们出道。」



这也再次在韩网引发热烈讨论，网友：「先打包后结算～SM一直坚持的方式」、「哇！有点惊讶，原来是解决啊」、「所以K/DA呢」、「SM每次都出现抄袭争议才汇款吗」、「如果原作者什么都不做会怎样呢」、「真的先付费再用吧」、「这种事也不是一次两次了，真的很可笑」、「有名的公司以这种方式进行后续结算」等等。



另外，《Black Mamba》MV目前已有5500万多的观看人次，近日她们也在各音乐节目进行打歌。



（图：Youtube＠aespa、Theqoo、推特＠aespa_official、《THE SHOW》）

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