【韓網熱議】SM新女團「aespa」出道曲《Black Mamba》MV預告公開，被指出抄襲虛擬女團K/DA

SM新女團「aespa」由KARINA、GISELLE、WINTER、NINGNING 4位成員組成。

因為是SM時隔六年推出的女團，因此有著超高討論度。她們將在11月17日正式出道，16日公開出道曲《Black Mamba》MV預告，不過...在網路上引發抄襲爭議。



首先，有網友指出《Black Mamba》的MV有許多場景會讓人聯想到《英雄聯盟》虛擬女團K/DA的《POP/STARS》。



而德國視覺藝術家Vacades（Timo Helgert）通過IG限時動態發文（目前已經刪除）：「我收到很多訊息，他們沒有經過我的同意，我們也沒有合作，看上去像是抄襲了。」當中提到的是地鐵、蛇這兩個場景，更附上他之前的作品。



不少網友也表示：「各方面都抄襲...質量也下降很多」、「能重疊這麼多內容也是不容易」、「這真的太誇張了」、「在地鐵出現黑色的蛇？這應該不常見吧」、「我們公司真的要完蛋了」、「SM幹嘛這樣啊」、「難怪風格也像模仿K/DA一樣」等等，目前SM還沒有回應。



另外，aespa將在19日下午6點（韓國時間）在Youtube的aespa頻道，首次公開出道曲《Black Mamba》舞台。這次舞台將以Camera working和AR技術結合，打造充滿幻想空間的背景，展現成員們充滿活力的表演。



（圖：Youtube＠aespa、SM娛樂、The qoo）

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